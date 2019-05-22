馮永業案 代理稱陳婉玉是熟客 「甜頭」單位交易獲佣金折扣

馮永業（55歲）否認「公職人員接受利益」及「公職人員行為失當」兩罪，陳婉玉（62歲）則否認一項向公職人員提供利益罪。

合約買家名曾塗 後填馮洋名

控方傳召利嘉閣現任高級聯席董事何明高作供。涉案雍景臺16D單位於2004年9月28日簽訂的臨時買賣合約中，買家名字先被塗去，後再填上「Wilson Fung」，何在控方主問時解釋，此情况有多個可能，可能「寫錯咗」，「簽約時唔喺寫字樓」或者「買家有變」。

辯方在盤問透露，在雍景臺交易之前，陳於2004年9月中以1788萬元購入半山寶雲閣單位連車位，該臨時買賣合約中特別有一附表，指明該單位會以陳全資擁有的「志俊有限公司」購入，並詢問與雍景臺交易中，為何更改買家資料可有兩種不同做法。何解釋，行內有多種做法，而上述兩種做法均為合理。何又說，涉案合約列有手寫文字「For/On Behalf of Wilson Fung」，代表「先簽約，後改名」的可能不會太高。

陳同年屢買賣物業 均獲折扣

另辯方透露陳婉玉曾透過同一名地產代理，於2004年7月以610萬元買入半山翡翠園，其後於同年10月以730萬元賣出，短短數月獲利100多萬元。而且陳婉玉在上述多宗交易中，均以利嘉閣熟客身分獲得佣金折扣。其中雍景臺交易更有備註指明「業主不到價，買家是熟客」，令合約上顯示的買家「Wilson Fung」所付佣金，由10.2萬減至5.1萬。

代表陳婉玉處理涉案雍景臺物業買賣的律師哈永豪供稱，其職責上會多留意價錢、物業附加條件等，故不知道亦無過問涉案轉名細節。哈承認與陳相熟，並稱曾就雍景臺單位給予買家律師費折扣，更說：「你睇下張單就明，個折扣好特別。」

【案件編號：DCCC 761/18】