劉業強：丁權案已準備好上訴

高等法院早前裁決，原居民以私人協約及換地方式建屋屬違憲。鄉議局昨舉行大會，劉業強說會就丁權司法覆核提上訴，相關文件已準備好，會在下周二限期前向法院提上訴。

稱基本法原意延續回歸前權益

判辭指出，丁權於1898年奠立，可於私人土地上建丁屋，但1972年實行的「小型屋宇政策」中，私人協約及換地方式則無可追溯的歷史。劉業強說，丁屋合法傳統權益毋須追溯至1898年，反而在1980年代的資料及各紀錄中看到，基本法的立法原意應是草擬法律當時，新界人有的權益在回歸後可延續。

法庭裁決後，發展局暫停接收涉及官地的建屋申請，劉業強稱早前有與發展局開會，認為政府無理由不接受相關申請。他形容政府態度積極，政府會一併考慮是否上訴及相關個案的處理方法。

他無回應若政府繼續不處理建屋申請會有何行動，只稱會透過法庭取回公道。

大會上，劉業強開首即表明鄉議局堅決支持修訂《逃犯條例》，並在會後說，法案委員會多次會議選不到主席，已是失效，「直上大會雖似罕見，但在法案委員會選不到主席亦是前所未有」，認為直上大會可以接受。他稱新界人經常出入內地，若無犯法根本不需要擔心，認為中國現時法制相當進步，可以放心。