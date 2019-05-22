港大民研：法制公平度評分錄新低

港大民研5月初以隨機抽樣電話訪問方式成功訪問了1018名18歲或以上香港居民。調查評分以10分為滿分，其中法庭公正程度和司法制度公平程度兩項評分均較去年下跌，分別得6.2和5.63分，跌0.63和0.72分，至於馬道立的支持度評分則由69.6分下降至62.7分（該項以100分為滿分）。

社福及言論自由同新低

7項非核心社會指標評分中，治安雖有7.02分，得分最高，但跌幅最大，下降0.45分；其次是社會福利，跌0.44至5.79分，是自1997年相關調查題目開展以來新低。10項自由次指標中，同樣錄得歷來新低的包括學術研究自由、言論自由、新聞自由、出版自由和結社自由。

5項核心社會指標以自由評分最高，得6.6分，其後依次為繁榮、安定、法治和民主指標，對比約半年前，民主錄得0.32分升幅。