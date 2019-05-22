廣告主角：港接受力遠低於想像

稱國泰原擬找真情侶

陳皓雲前日在facebook貼文說，國泰原打算找一對真實情侶拍攝，但因工作或別人眼光問題，不願上鏡「被出櫃」；就算找模特兒演員演出，所獲反應亦是冷淡。他認為，「香港人講就open（開放）做就stubborn（固執）」，相信該廣告可能是香港平權歷史上一點沙石，但有幸參與其中。

入行10年 未見品牌廣告採LGBT

他昨向本報表示，從事演藝事業約10年間，從未見過有商業品牌的廣告採用LGBT（女同性戀、男同性戀、雙性戀、跨性別）議題。他稱部分公司擔心演員的演出經歷會影響品牌形象，試鏡時會查詢演員曾參與的作品類型，形成「一層壓一層」現象，由廣告構思已開始避免該類議題。

他又說，現在廣告不見兩個主角的正面，「可能從來沒有人考究到是誰」，但意想不到這個尺度的廣告都一度被禁，對此感到失望。被問到會否擔心日後被其他商業品牌「封殺」，他稱接拍廣告前曾有一絲擔心，但認為只要「過到自己」就會接拍，「如果你封殺我，我可以做其他工作」。