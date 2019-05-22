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「男男牽手」廣告絕迹港鐵 代理轉軚稱可展 港鐵機管局：無禁 國泰：盡快推出

【明報專訊】國泰航空「Move Beyond」系列廣告於本月亮相，惟男男牽手版本的廣告絕迹港鐵及機場，平權組織發起「幫拖」行動抗議。不過，港鐵否認禁該廣告，並稱由廣告代理根據指引處理；機場管理局亦稱該廣告無違反客運大樓廣告守則。廣告代理公司昨「轉軚」，最新建議可在港鐵展示有關廣告。

南早：廣告代理前稱按程序決定

同志平權組織「大愛同盟」前日發起「幫拖」行動，呼籲公眾於港鐵站或機場與同行者拖手拍照。香港眾志常委羅冠聰在facebook貼出張國榮與唐鶴德昔日的街頭牽手照，稱「在這張合照中，我只看到不顧一切的愛」，他認為廣告撤下的真正原因是避免爭議，「難聽點就是恐同」。其後藝人黃耀明亦轉發羅冠聰的帖文。

《南華早報》前日引述消息指出，上述廣告在港鐵及機場管理局被禁，港鐵廣告代理公司JCDecaux表示，有關決定是按程序所做的商業決定。法國的JCDecaux發言人昨回覆本報指出，已向負責國泰廣告的公司建議，可在港鐵站展示有關廣告，正待國泰決定。

港鐵：「禁刊廣告」報道不符實

港鐵發言人回應稱，致力實行平等機會原則，支持多元化，港鐵網絡內的廣告刊登及管理由代理公司承辦，代理會按指引處理客戶申請，並按需要判斷；港鐵未曾處理相關廣告，因此港鐵「禁止」刊登有關廣告報道與事實不符。

機場管理局則稱，已通知負責處理廣告申請的代理商，機管局認為該廣告無違反於客運大樓內展示廣告的既定守則。

國泰發言人表示，歡迎有關決定，目前國泰於港鐵站及機場的廣告檔期即將完結，將盡快推出有關廣告。

大愛同盟質疑港鐵卸責

「大愛同盟」總幹事梁兆輝認為，港鐵的回應不可接受，予人推卸責任的感覺，他說代理的指引理應得到港鐵批准，港鐵在事件責無旁貸。他稱事件令香港淪為「國際笑柄」，「可能中間有人懶叻自我審查」，亦反映社會瀰漫「恐同」情緒，又認為平等機會委員會有責任倡議公平，應推動同性婚權立法。

平機會發言人表示，得悉有關機構決定展示相關廣告，並稱機構支持平等機會及多元化的原則，與平機會理念同出一轍。至於同性婚姻立法，發言人說並非平機會的職權範圍。

反同團體籲勿光顧「撐同」企業

另外，反同性戀團體「性傾向條例家校關注組」於本月中轉發廣告圖片，認為國泰不應隨波逐流美化具爭議的「激進思想」，其後稱支持任何人按照良心消費，包括不光顧支持同運的企業。

相關字詞﹕國泰航空 同志平權 機場

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