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劏房漢涉刺死同鄉 警誡稱「成日借錢，拮佢幾下」

【明報專訊】劏房漢2016年疑與前來借錢的同鄉因金錢糾紛爭執，用刀插對方心口及腹部，同鄉送院後不治，被告否認一項謀殺罪，案件昨在高等法院開審。控方開案陳辭稱，被告在警誡下稱「佢好煩，成日同我借錢，我咪攞廚房把刀拮佢幾下」。有女住客作供稱，當日開門見到男事主，形容他「好多血，好似劏豬咁」。

被告李秀君（65歲）否認在2016年12月13日謀殺59歲男子林就固。控方開案陳辭提到，兩人是廣東惠東同鄉，認識多年。案發於荃灣河背街一唐樓內「一劏八」的劏房單位，兩人平日會到其一房間與其他同鄉打麻將或紙牌，被告亦租住其中一房。

案發當日，事主在涉案劏房與同鄉打麻將，其間有飲酒，曾出言攻擊後來到場的被告，但被告沒有回應。至晚上近7時，女住戶彭月雲看見兩人爭執動武，其後發現事主淌血，遂報警求助，事主送院搶救後不治。驗屍報告顯示，死者胸部和腹部共有5處刀傷。

被告同日被捕，在警誡下說：「佢好煩，成日同我借錢，我咪攞廚房把刀拮佢幾下。」被告其後在錄影會面稱，事主當日曾到他房間，先以酒樽威嚇他，兩人推撞，他從廚房取刀自衛，及後刺傷事主。

女住戶彭月雲供稱，出門買菜時經過被告房門，見到事主高舉酒樽與被告爭執，內容疑似被告欠債不還，兩人以粗口對罵，繼而動武；被告曾說：「你攞酒樽扑我？好，我同你打！」然後被告去取「架生」，但她看不到被告取刀過程。10至20分鐘後，她打開門查看，事主身體攔在其門前，「好多血，好似劏豬咁」。聆訊今續。

【案件編號：HCCC52/18】

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