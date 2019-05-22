原控取用電腦 裝修工裝攝錄圖拍友人囚3月

被告呂渭民（39歲）被控一項刑事毁壞，指他於2017年7月某日，在元朗黃泥墩村一間村屋內，無合法辯解下損壞屋內廁所天花。

官斥低劣 較一般刑毁嚴重

辯方求情時稱，被告被捕時已招供，事後已洗心革面，向受害人致歉，亦知道案中行為不道德，但希望量刑着重考慮安裝行為，而非動機。另辯方指出，被告一早和盤托出，認為控方後期修改控罪屬延誤。

署理主任裁判官徐綺薇說，判刑不能忽略動機，本案較一般刑事毁壞案件嚴重，事主認識被告，故將翻新工程交託他，但被告利用其信任，暗中在浴室天花安裝鏡頭偷拍，「低劣和違反誠信」，亦令事主感到不安和困擾，判被告監禁3個月。徐官認為，控方沒有不合理延誤，不會就此減刑。

案情指出，女子X與丈夫、女兒及其兩名朋友居於案發住所，X認識被告。被告2017年7月為X裝修住所，X約一年後在廁所更換燈泡時，發現天花有一個以螺絲鑲嵌的箱子，內藏迷你數碼攝錄機，故報警求助。被告被捕後在警誡下承認犯案。另外，X拆卸箱子及還原天花，花費300元。

【案件編號：TMCC1700/18】