12歲童收衫失足墮樓 母被捕

現場消息稱，墮樓鄭姓男童與父母及7歲胞弟同住上址一個劏房。事發時男童父母不在家，他起牀自行到牀邊窗口收校服準備上學，其間跌出單位，飛墮約8米下簷篷受傷被困。

鄭童在荃灣天佑小學就讀六年級，該校主任劉寶雲回覆查詢時說，校方派員中午到醫院探望，鄭童右腳已打石膏。她形容鄭童性格樂觀，與同學相處融洽，數學成績比較好；平日鄭母負責接送鄭童及其就讀同校一年級的胞弟一起上學，間中鄭母會先送胞弟上學，鄭童稍後自行回校。

事發昨早8時許，鄭童在荃灣川龍街135號4樓一單位窗口收衫期間墮樓，飛墮大廈1樓一個鋅鐵簷篷。他右腳骨折，神志清醒，救護員到場將他送院搶救。在附近藥行工作的彭太表示，開舖時已聽到男童在簷篷上呼叫「好痛」，消防一邊安慰男童一邊把他移回地面，其間男童沒有流淚。

父：患過動症 需定時覆診

男童父親及後趕到醫院照顧兒子，他稱一家在該劏房居住10多年，近日獲房屋署分配東涌公屋，原預計周末搬屋。他稱長子昨早上學時間為9時半，惟一直賴牀，任地盤散工的妻子預先取出校服，好讓長子起牀後自行上學，自己則先送幼子上學，再回地盤工作。不過，當長子醒來後想穿運動服，遂自行到窗口收衫，不慎墮樓。他透露長子有注意力不足過動症，需定期覆診，曾聘請鐘點工人協助照顧兩子，但長子常與工人爭執，唯有辭退工人。

現場觀察，涉事唐樓樓高6層，各層晾衫架非常簡陋，男童墮樓窗戶沒裝窗花，窗外晾有一件體育服。