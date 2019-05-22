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賊掠名牌袋 婦人「搶軚」生死時速保不失

【明報專訊】一名婦人在大埔油站附近被掠去放在座駕上的名牌手袋，賊人圖駕車逃去，婦人衝上賊車，半身懸空與賊「搶軚」，其丈夫則駕另一車協助截停，終擒賊力保不失，事後婦人輕傷，賊人涉盜竊及瘋狂駕駛被捕。婦人事後形容過程驚險：「兩三秒嘅事，話唔定自己無命。」

被搶手袋的歐婦憶述事件時猶有餘悸。她說，昨午2時許與丈夫及3歲女兒在太和街市午餐，其後駕車載女兒回家，丈夫駕另一私家車上班。其間她發現丈夫遺下手機在自己車內，遂示意丈夫到太湖花園對開一間油站附近停下取回手機。當她打開車門並將手機交給丈夫，回頭已發現一名賊人從其私家車上偷走裝有Gucci銀包的Coach手袋，內有約1萬元現金，並走上一銀色七人車準備逃走，她即衝向賊車叫喊︰「打劫呀！救命呀！」

歐婦趁賊人未關車門時「拉開車門，死都唔畀佢走」，半身擠上司機座搶軚盤；賊人無理會，挾着歐婦「撻匙」開車。她形容對方「門都未關，衝住走」，歐婦死命拉着軚盤，「雖然有啲驚，但我唔可以鬆手，一鬆手我死硬」，她邊搶軚邊踩煞車掣，與賊人肉搏，其間賊人稱︰「我等錢救命！」

丈夫跳上賊車 拔去車匙

丈夫此時開車追截，於約50米外賊車前攔腰擋路，賊車撞向丈夫車尾後，丈夫下車欲擒賊，歐婦見賊車對準其丈夫欲撞向他，即大叫「唔好呀」，並在電光火石間將軚盤扭向一邊，此時丈夫避開並跳上賊車，拔去車匙。歐婦取回手袋，趕回車上看管女兒並報警，丈夫則嘗試制服賊人，其間賊人欲到車尾取武器，幸得途經的兩父子合力制服賊人。歐婦及丈夫手腳擦傷，到醫院治理。

警員到場以涉嫌盜竊及瘋狂駕駛拘捕賊人，亦在車上搜出一批爆竊工具及一批毛公仔，正調查是否涉及其他罪案。

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