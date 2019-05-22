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土瓜灣百萬劫案涉僱人自導自演 黨羽被騙後擄人 警拘8男包括策劃人

【明報專訊】前日（20日）土瓜灣發生178萬元找換店「行劫案」及葵涌發生男子「被挾持案」，警方經調查後揭發「案中案」，有人懷疑自編自導自演搶劫案，僱用黨羽打劫自己並承諾分贓，其後被揭發公事包內根本無錢，黨羽得知被騙下擄走其中一名策劃人並勒索金錢。案中共有8人被捕，包括被擄走及聲稱被劫的兩名策劃人。

僱黨羽打劫自己 稱事後分贓

警方表示，其中38歲聲稱被劫的譚姓男子，涉嫌誤導警務人員被捕；29歲被擄陳姓男子則涉嫌串謀行劫。其餘6名被捕者年齡介乎19至33歲，分別涉串謀行劫及非法禁錮。九龍城警區總督察（刑事）呂思灝說，該名38歲男子前日下午1時許，報稱在馬頭涌道前往一間找換店時，被搶去裝有178萬元現金的公事包。同日下午，警方接獲報案，表示一名29歲男子稱因財務問題，在葵涌被6男非法禁錮。警方經調查發現兩案有關。在土瓜灣一案，有人懷疑聘請他人打劫自己，表示事後會攤分贓款，惟劫得的公事包內實際沒有款項，涉案者因分贓不均內訌，有人事後在葵涌非法禁錮其中一名策劃人。

被捕8名中國籍男子均有犯案紀錄，部分人有黑社會背景，分別報稱無業、從事貿易及運輸生意。至於為何策劃人要「自編自導自演」搶劫案，警方將循被捕人財務狀况、是否有人監守自盜等方向調查，案件交九龍城重案組第一隊跟進。

前日下午1時，38歲報稱物流公司負責人的男子，報稱拿着裝有178萬元的手提袋，往馬頭涌道與木廠街交界一間找換店換錢時，遭3至4名持刀及鐵通匪徒推跌，賊黨搶去手提袋後上車逃去。事主頭及手受傷清醒送院，警方其後以涉嫌誤導警務人員將他拘捕。

警方前日另接報案，指一名29歲男子在葵涌被擄上車，其家人接到匪徒來電要求交出逾百萬元。警方經兜截，傍晚分別在打磚坪街及石建街截獲兩輛可疑私家車，在兩車上拘捕7人，包括被禁錮者及6名禁錮者。

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