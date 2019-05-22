穗司機衝燈撞傷13路人 駐粵辦新聞官受傷

網傳肇事司機穿鬆糕鞋駕車

廣州公安表示，廣州天河區林和中路林樂路口，昨早（21日）8時50分左右有車輛衝紅燈釀成車禍，意外波及兩輛汽車，並造成13人受傷，其中兩人傷勢嚴重。警方已拘留涉事45歲丁姓女司機，並調查事故成因。廣州交警部門下午在微博表示，丁女經呼氣式酒精檢測，酒精含量為零，毒品檢測為陰性，排除酒駕、毒駕。丁女供稱，等候交通燈轉號時側身拿後排的水杯，操作不當造成車輛失控。網上流傳肇事司機為當地著名設計師，事發時穿著鬆糕鞋駕車，惟本報記者無法聯絡丁回應。

網上流傳片段顯示，丁女駕駛的白色私家車在一路口突然衝前，撞倒多名過路行人，部分行人被撞至衝上車頂再墮地。白色私家車再撞向一輛黑色車，黑車再撞向前面一輛紅色車始停下，其間至少一名行人被捲入黑車車底。

意外中其中一名傷者為特區政府駐粵經濟貿易辦事處首席新聞主任黃偉強。黃偉強向本報表示，事發時正值上班時間，而出事路口是多人經過的交通熱點。黃憶述過馬路時是綠燈，肇事白色私家車原本與其他車輛一起在停車線前停下，但當行人過馬路時，白色私家車突然起動衝前，將附近行人撞倒，並繼續衝前，直到撞上前方一輛黑色房車才停下。

黃偉強說被撞後「暈咗一陣」，無法站起，要先坐一坐，看到身邊還有老人家受傷，有人不省人事、有人流血，他被路人扶到一邊坐下。這時駐粵辦人員趕到協助，並陪同他坐救護車前往中山大學附屬第三醫院（中山三院）。

曾遭內地網民質疑「碰瓷黨」

黃偉強被撞至右手肘及右膝流血，牛仔褲破損，經醫院檢查，關節有腫脹但並無骨折，亦毋須留院。黃偉強感謝中山三院的照顧，以及駐粵辦入境事務組人員的協助，已回家休息。內地網民看過意外片段後，一度質疑黃為「碰瓷黨」，黃其後接受內地傳媒訪問，澄清自己亦受傷。