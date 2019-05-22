皇崗擬2021停貨運 旅客兩地一檢 法律界：要釐清出入境管制權、資料互通

深圳研討會 倡貨運限用深圳灣、蓮塘

深圳市口岸辦公室、深圳市大灣區建設領導小組辦公室，以及福田區政府，昨日在深圳舉行「深圳口岸通關改革創新研討會」，據深圳市口岸辦發出的新聞稿，跨境貨運將實施「西進西出、東進東出」，在蓮塘香園圍口岸啟用後，東部跨境貨運車輛一律由蓮塘香園圍口岸出入境，西部則一律由深圳灣口岸出入境。皇崗口岸、文錦渡口岸和沙頭角口岸會取消貨運出入境，只用作旅客出入境，羅湖和福田口岸維持只作旅客出入境。

口岸辦又稱，目前深港陸路口岸採用「兩地兩檢」和「一地兩檢」，旅客通關要多次上落客和排隊，深圳計劃在具備條件的陸路口岸逐步實施「合作查驗、一次放行」模式，即「兩地一檢」。據口岸辦上周發出的新聞稿，深圳擬重建皇崗口岸，日後該口岸有望採取兩地一檢。

過境貨車57%經皇崗出入境

據運輸署資料，去年過境貨車及貨櫃車有約57%經皇崗口岸出入境。香港陸路客貨運輸業議會主席蔣志偉表示，深圳市數年前曾稱，2024年完成皇崗口岸重建後，取消貨車出入境，但上周五（17日）他到深圳與當地交通運輸局及口岸辦官員開會，獲告知深圳當局計劃提早到2021年取消皇崗口岸貨車出入境。蔣稱會去信深圳相關部門反映，冀當局不要一刀切，可逐步將貨運出入境轉移到深圳灣及蓮塘香園圍口岸。

至於兩地一檢，口岸辦未有透露具體安排。有關安排在港珠澳大橋澳門及珠海之間已採用，根據澳門治安警察局資料，兩地一檢即旅客用入境方的旅行證件，一次過辦理出入境手續，例如澳門居民往珠海，只需用回鄉證，過一次自助通道。澳門保安司長黃少澤2016年曾稱，兩地一檢安排下，兩地的資料庫需要互通。

法政匯思：通緝犯名單是否要共用？

法政匯思召集人李安然表示，兩地一檢有眾多細節需要釐清，例如本港是否仍有出入境管制權，若本港要拒絕旅客入境或出境，或發現貨物有違禁品，應由內地還是本港執法部門執法，以及日後兩地旅行證件資料、通緝犯名單資料是否要共用等。立法會旅遊界議員姚思榮雖認同改用兩地一檢可方便旅客出入境，但亦關注兩地是否要互通資料，以及互通什麼資料。

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