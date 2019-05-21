「芬」係「分享滅鼠知識」 梁美芬盼「鼠王芬」變正面

Priscilla話，食環署過去11年喺防治鼠患花咗16.7億元，今年預算更首次突破2億元，鼠患問題卻愈嚟愈嚴重，可見公帑用不得其所。佢建議政府向各區區議會撥款，由區議會招標選擇最適合區情嘅滅鼠公司，招標要用綜合評分，唔係價低者得，令全港可同時展開大規模滅鼠工作。Priscilla話，已約咗食物及衛生局長陳肇始下周會面，商討問題。

鼠王：食環方法無法準確反映鼠患

Priscilla噚日搵嚟自稱「廣州鼠王」嘅滅鼠專家李鏡，講解滅鼠方法，李鏡認為食環署現時測鼠患指數嘅方法，無法準確反映各區鼠患情况 ，佢建議食環署用更有效嘅方法，例如將100堆粉放喺地上，若有4堆或以上老鼠足迹，就已經唔合格。