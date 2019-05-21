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港聞
2019年5月21日星期二
港聞二
Google、英特爾、高通停華為合作 「軟硬件封殺」 華為：現有用戶不受影響
現用戶可續用Google Play 方保僑：日後升級成隱憂
華為年花863億購美零件 禁令或兩敗俱傷
習近平考察江西「稀土王國」 劉鶴陪同
屠房恢復運作 有肉檔加價一倍 豬腩肉128元一斤 肉商：聞所未聞
控方批馮永業「忠誠分裂」 收賄八助陳婉玉 陳辦公室記事簿：已羅致很高級的人幫手
申航權對手曾質疑優待
原認不誠實取用電腦 涉偷拍保安准簽保
獨立屋赤腳竊匪被捕
男子被擄 家人遭索百萬贖金 警拘至少6人 救出肉參
龍緯汶涉狎童 或有第三受害人
賊黨截劫兌錢男掠178萬
強姦疑犯自縊研死因 父：子曾說有心理病態
偏本土仍獻花 大學薪火未滅 港大前學生會長：想法有別 亦可各有各做
女神像「意義是活的」 伴中大生社運
本土浪潮有反中意識 三十效應難挽中國心
民主女神像雙手握火炬 雙倍勇氣
三十年前今日﹕狂風暴雨維園集會 四萬顆心支援學運
逾時未獲覆 法團拆房協招牌 房協：無奈接受 後續安排未定
喜韻管理費攤分糾紛 房協入稟挑戰法團
直升機殘骸料今移走 嘉道理農場停開一周
安老評估改機制 羅致光：坊間誤解
明報陸拾 各界到賀
科學園創新斗室動工 明下半年可申請 500宿位 租金市價六成
私樓採組裝合成建築法 擬寬免樓面面積
生物科技專家 任中大協理副校
專欄﹕Uber「共享」為名 霸權為實／文：章濤
尊子漫畫
「芬」係「分享滅鼠知識」 梁美芬盼「鼠王芬」變正面
有secret room facebook新辦公室港味濃
王志民玩扯線公仔 吳秋北讚高明
古蹟周遊樂 24幢宿舍開放
補習界Joseph Li 「貼中題被查」作招徠
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尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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Google、英特爾、高通停華為合作 「軟硬件封殺」 華為：現有用戶不受影響
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