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章濤 財科暗戰

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專欄﹕Uber「共享」為名 霸權為實／文：章濤

【明報專訊】Uber終於在美國上市。但當市場都在就其股價升跌、發展模式等議論紛紛時，Uber司機上街遊行的消息卻更為我所關心，因為這事多少印證了我的看法：Uber只是以「共享經濟」作包裝的另一種霸權。

Uber由十年前的初創，發展成今日的巨無霸企業，一直打着共享經濟的旗號。而這些年來，由共享經濟概念衍生出的商業模式也多不勝數，但大方向上都是希望將「未充分利用」或「閒置」的資源出售，以換取收入。遺憾的是，現存的共享經濟企業，要不已經抵受不住市場的考驗；要不就已變質，與「共享」概念相去甚遠，所以迄今為止，我們依然沒有一個真正成功的共享經濟例子。

數年前，共享經濟興起，成為一時焦點，但風潮過後，則是連串的倒閉和浪費。而連同Uber在內的各式約車平台，事實上只是另一種形式的租車公司︰兼職司機用以等待訂單的時間、車輛之維護成本等都相當高，加之市場競爭激烈，令一眾司機的收入減少，變相成為了另一種無牌照、無監管、無保障之的士司機，Uber則是坐享其成的平台。

無善用社會剩餘價值

有人會認為，Uber的出現確實為的士行業帶來改變，例如打破壟斷、服務質素提高等，但事實上，優質服務只是因應乘客要求而誕生；而在利益層面，則只是將原本在的士牌照擁有者、車主手上的利益轉到約車平台的口袋裏，所以Uber不過是利用互聯網信息流通之便利而升級的出租車服務，與現有的一套並無兩樣，亦沒有善用到社會上的剩餘價值。

非去中心化成功例子

Uber的上市，或是其邁向商業王國的一個重要里程碑，卻絕對不是去中心化、共享經濟的成功例子。真正的去中心化，是每個人都可以為自己的資源和時間作主；然而，這想法目前仍是一套美好願景，未被真正驗證，更遑論實踐、轉化和普及。

到底真正去中心化的商業模式會是如何？且留待時間來揭曉答案。

作者 章濤 （UDomain集團主席、無線科技商會永遠榮譽主席）

[章濤 財科暗戰]

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