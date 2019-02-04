科學園創新斗室動工 明下半年可申請 500宿位 租金市價六成

設5人套房單位

樓高17層的創新斗室位於科學園區東南面入口，項目總樓面面積約15萬平方呎，可提供約500個宿位，包括248平方呎的單人、雙人及共居工作室，以及496平方呎、可供5人居住的套房單位。每個工作室均備有家具、智能家居設施、儲物空間等，共用空間設有消閒設施，包括電競室、健身房、天台農圃等。單位租金將是屆時市價60%，料明年下半年開始接受申請。

組裝合成法興建快且環保

創新斗室將以「組裝合成建築法」興建，會先在廠房完成預製組件，再將組件運送到工地裝嵌，大幅減省現場施工程序。科技園公司行政總裁黃克強表示，「組裝合成建築法」比傳統建築方法快6至9倍，亦更環保，但由於方法新，運輸、裝嵌程序、項目管理上需要磨合，生產商、承建商亦要適應新做法，相信各範疇會互相配合。

另外，科技園公司昨與建造業議會簽訂諒解備忘錄，加強雙方合作。建造業議會執行總監鄭定寕表示，建造業正面對數碼轉型，業界需了解如何利用創新科技提升生產效率，而科技園熟悉科技範疇，雙方合作可助配對合適技術。

與建造業議會加強合作

雙方合作領域包括設立建造機械人及自動化系統認證計劃；透過技術考察、工作坊及研討會，推進創新的建造科技；向建造業人員就使用建造機械人及自動化系統等提供聯合培訓、能力評估及人員認證；發掘及培育具潛力的初創企業；以及開發與建造機械人和自動化系統相關的解決方案。

明報記者