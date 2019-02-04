港聞

港聞二

下一篇 上一篇

科學園創新斗室動工 明下半年可申請 500宿位 租金市價六成

【明報專訊】香港科技園公司去年獲立法會財委會撥款8億元，興建「創新斗室」，昨日正式開始動工。創新斗室將以「組裝合成建築法」興建，料項目將於2020年底落成，提供500個單位，明年下半年開始接受申請。另外，科技園公司昨與建造業議會簽訂諒解備忘錄，以加快開發建造機械人及自動化系統，加強業界創科應用。

設5人套房單位

樓高17層的創新斗室位於科學園區東南面入口，項目總樓面面積約15萬平方呎，可提供約500個宿位，包括248平方呎的單人、雙人及共居工作室，以及496平方呎、可供5人居住的套房單位。每個工作室均備有家具、智能家居設施、儲物空間等，共用空間設有消閒設施，包括電競室、健身房、天台農圃等。單位租金將是屆時市價60%，料明年下半年開始接受申請。

組裝合成法興建快且環保

創新斗室將以「組裝合成建築法」興建，會先在廠房完成預製組件，再將組件運送到工地裝嵌，大幅減省現場施工程序。科技園公司行政總裁黃克強表示，「組裝合成建築法」比傳統建築方法快6至9倍，亦更環保，但由於方法新，運輸、裝嵌程序、項目管理上需要磨合，生產商、承建商亦要適應新做法，相信各範疇會互相配合。

另外，科技園公司昨與建造業議會簽訂諒解備忘錄，加強雙方合作。建造業議會執行總監鄭定寕表示，建造業正面對數碼轉型，業界需了解如何利用創新科技提升生產效率，而科技園熟悉科技範疇，雙方合作可助配對合適技術。

與建造業議會加強合作

雙方合作領域包括設立建造機械人及自動化系統認證計劃；透過技術考察、工作坊及研討會，推進創新的建造科技；向建造業人員就使用建造機械人及自動化系統等提供聯合培訓、能力評估及人員認證；發掘及培育具潛力的初創企業；以及開發與建造機械人和自動化系統相關的解決方案。

明報記者

相關字詞﹕建造業議會 科學園 創科線 創新斗室 創科線

上 / 下一篇新聞

Google、英特爾、高通停華為合作 「軟硬件封殺」 華為：現有用戶不受影響
Google、英特爾、高通停華為合作 「軟硬件封殺」 華為：現有用戶不受影響
現用戶可續用Google Play 方保僑：日後升級成隱憂
現用戶可續用Google Play 方保僑：日後升級成隱憂
華為年花863億購美零件 禁令或兩敗俱傷
華為年花863億購美零件 禁令或兩敗俱傷
習近平考察江西「稀土王國」 劉鶴陪同
習近平考察江西「稀土王國」 劉鶴陪同
屠房恢復運作 有肉檔加價一倍 豬腩肉128元一斤 肉商：聞所未聞
屠房恢復運作 有肉檔加價一倍 豬腩肉128元一斤 肉商：聞所未聞
控方批馮永業「忠誠分裂」 收賄八助陳婉玉 陳辦公室記事簿：已羅致很高級的人幫手
控方批馮永業「忠誠分裂」 收賄八助陳婉玉 陳辦公室記事簿：已羅致很高級的人幫手
申航權對手曾質疑優待
申航權對手曾質疑優待
原認不誠實取用電腦 涉偷拍保安准簽保
原認不誠實取用電腦 涉偷拍保安准簽保
獨立屋赤腳竊匪被捕
獨立屋赤腳竊匪被捕
男子被擄 家人遭索百萬贖金 警拘至少6人 救出肉參
男子被擄 家人遭索百萬贖金 警拘至少6人 救出肉參
龍緯汶涉狎童 或有第三受害人
龍緯汶涉狎童 或有第三受害人
賊黨截劫兌錢男掠178萬
賊黨截劫兌錢男掠178萬
強姦疑犯自縊研死因 父：子曾說有心理病態
強姦疑犯自縊研死因 父：子曾說有心理病態
偏本土仍獻花 大學薪火未滅 港大前學生會長：想法有別 亦可各有各做
偏本土仍獻花 大學薪火未滅 港大前學生會長：想法有別 亦可各有各做
女神像「意義是活的」 伴中大生社運
女神像「意義是活的」 伴中大生社運
本土浪潮有反中意識 三十效應難挽中國心
本土浪潮有反中意識 三十效應難挽中國心
民主女神像雙手握火炬 雙倍勇氣
民主女神像雙手握火炬 雙倍勇氣
三十年前今日﹕狂風暴雨維園集會 四萬顆心支援學運
三十年前今日﹕狂風暴雨維園集會 四萬顆心支援學運
逾時未獲覆 法團拆房協招牌 房協：無奈接受 後續安排未定
逾時未獲覆 法團拆房協招牌 房協：無奈接受 後續安排未定
喜韻管理費攤分糾紛 房協入稟挑戰法團
喜韻管理費攤分糾紛 房協入稟挑戰法團
直升機殘骸料今移走 嘉道理農場停開一周
直升機殘骸料今移走 嘉道理農場停開一周
安老評估改機制 羅致光：坊間誤解
安老評估改機制 羅致光：坊間誤解
明報陸拾 各界到賀
明報陸拾 各界到賀
私樓採組裝合成建築法 擬寬免樓面面積
私樓採組裝合成建築法 擬寬免樓面面積
生物科技專家 任中大協理副校
生物科技專家 任中大協理副校
專欄﹕Uber「共享」為名 霸權為實／文：章濤
專欄﹕Uber「共享」為名 霸權為實／文：章濤
尊子漫畫
尊子漫畫
「芬」係「分享滅鼠知識」 梁美芬盼「鼠王芬」變正面
「芬」係「分享滅鼠知識」 梁美芬盼「鼠王芬」變正面
有secret room facebook新辦公室港味濃
有secret room facebook新辦公室港味濃
王志民玩扯線公仔 吳秋北讚高明
王志民玩扯線公仔 吳秋北讚高明
古蹟周遊樂 24幢宿舍開放
古蹟周遊樂 24幢宿舍開放
補習界Joseph Li 「貼中題被查」作招徠
補習界Joseph Li 「貼中題被查」作招徠