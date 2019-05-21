約780名嘉賓昨傍晚陸續抵達酒店出席《明報》「生日會」，現場人頭湧湧，氣氛熱鬧。現場特設3個由《明報》作背景的「打卡位」，來賓甚至可一嘗上「A1頭版」自拍，或是在祝賀《明報》60周年紙牌前拍照留念。

林鄭月娥表示現時仍每日閱讀《明報》，十分尊重傳媒為公眾監督政府。她提到《明報》在早前的報業公會頒獎禮上獲得14個獎項，顯示水平獲得同業認同，「《明報》以超過半世紀時間，由4頁小報，成長為今日版面豐富、內容多樣的主流報章，一點也不容易，是過去60年多代明報人努力的成果」。林鄭表示，她自己以外，政府部門也都每日閱讀《明報》的新聞報道和社評；她深信，《明報》會堅持不以吸引眼球或點擊率為最重要目標，而是以紮實報道，秉持中立、客觀、尊重事實及公正的編採方針，對社會事務是其是、非其非，推動社會進步。

張翼卿表示，《明報》堅持立場，為國家發展而謀，以同胞福祉為念而繼續發聲。他又憶述榮譽主席、丹斯里張曉卿爵士曾明確表示《明報》永遠站在中華民族立場，反對台獨和各種分離主義，維護中國主權統一，同時主張和平解決紛爭，避免兩岸關係惡化，強調必然繼續是《明報》的堅持。

出席酒會的包括中聯辦副主任盧新寧、外交部副特派員宋如安、行政會議召集人陳智思、立法會主席梁君彥、運輸及房屋局長陳帆、政制及內地事務局長聶德權、教育局長楊潤雄、創新及科技局長楊偉雄、行會成員羅范椒芬和葉國謙等。前特首曾蔭權亦有到場。另外，包括英國駐香港總領事賀恩德、日本駐港總領事和田充廣、法國總領事官明遠等10多個國家駐港外交人員也到場祝賀。

本港政團方面，民主黨林卓廷、公民黨楊岳橋、專業議政莫乃光、實政圓桌田北辰、經民聯劉業強、民建聯葛珮帆、新民黨葉劉淑儀、自由黨鍾國斌等到場致賀。政界以外，眾多商界和影視界嘉賓昨日也到場祝賀，在布景板前拍照留念，星光熠熠。

圖﹕鍾林枝、馮凱鍵、賴俊傑、劉焌陶、李紹昌、蘇智鑫、鄧宗弘、曾憲宗、黃志東、楊柏賢