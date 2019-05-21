逾時未獲覆 法團拆房協招牌 房協：無奈接受 後續安排未定

30年歷史 組件交回房協

大坑龍濤苑地下至3樓屬房協申請組辦事處及員工會所等，市民現時申請房協單位仍要到該辦事處交表。本報上周報道，該屋苑一樓外牆簷篷裝有大型房協招牌、連同逾1700呎鋁質飾面及假天花，房協與龍濤苑法團就維修責任拉鋸一年，上月紅雨時更有逾10呎長鋁條墜下，法團終決定墊支至少15萬元拆卸所有飾面及房協招牌。拆卸招牌工程原定上周五（17日）展開，但房協提出暫緩要求，法團遂要求房協於昨早9時前，就法團提出的訴求提供書面答覆。

記者現場所見，房協代表昨早9時許到龍濤苑，手持信件希望交予法團，惟法團主席認為「死線」已過，無接收信件，並決定按原定計劃拆招牌。

拆卸工程昨午約1時開始，工人先以電鋸將「香港房屋協會」和「HONG KONG HOUSING SOCIETY」字樣的招牌分拆成多件並完整保留。拆卸工程約於下午2時完成，已拆除的招牌組件即場交回房協職員。根據資料，被拆的房協招牌自龍濤苑1989年建成時已存在。

法團限9時前 房協9時10分覆

龍濤苑法團主席梁燕琼向本報稱，房協未能在限期前給予書面答覆，看不到對方有誠意解決問題。她又說，拆卸招牌是考慮到招牌現况或對行人構成危險，她對事態發展感無奈，「完全看不到未來可以怎（與房協）合作」。

房協回覆稱，繼上周與法團會議後，法團要求就會議上達成的共識以書面形式於昨早回覆，但當房協管理層昨早約9時10分親自送上書面回覆時，法團主席卻堅持即日做清拆工程，房協「無奈接受」，至於工程後的安排則暫未有定案。

屋宇署回覆知悉有關方面正做清拆工程，以移除外牆鬆脫部分，並會繼續跟進個案。署方本月中曾向房協及法團發信，表示近日視察後認為一樓簷篷的鋁質飾面有鬆脫，對公眾構成危險，並要求各業主立即協商修葺，否則政府承建商會施行緊急補救工程。