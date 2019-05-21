民主女神像雙手握火炬 雙倍勇氣

據當年赴京記者撰寫的《人民不會忘記》一書，當時參與製作雕像的學生表示，民主女神像的設計參考美國自由神像，惟有別後者，民主女神像「雙手」擎火炬，表示需以雙倍勇氣和力量爭取自由民主。至6月4日，坦克開進廣場，民主女神像被推倒輾碎。事後，全球多地均有人複製民主女神像以紀念學運和悼念六四死難者，美國、加拿大、台灣均有不同的民主女神像。香港亦有兩尊，分別置於中文大學及理工大學，後者於每年都由支聯會運往維園，「陪伴」市民出席燭光集會。

紀念屠殺 全球5國殤之柱

至於港大的《國殤之柱》，則由丹麥雕塑家高志活所製，柱上多個身軀扭曲及面容痛苦的人，象徵六四死傷者，基座正面刻上「六四屠殺」和「老人豈能夠殺光年輕人」，背面有同樣意思的英文語句。國殤之柱共有5座，除香港外，另外4座分別位於意大利羅馬、墨西哥、巴西巴西利亞、德國柏林，分別紀念不同時期發生於當地的屠殺事件。

現時豎立中文大學的民主女神像由旅美雕塑家陳維明所創作，造型與當年天安門廣場上的有別，改為一手舉火炬，一手擁着寫上「自由、民主、公義」的書本。