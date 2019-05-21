民主女神像雙手握火炬 雙倍勇氣

【明報專訊】1989年5月底，北京戒嚴，學生進退兩難。其時，中央美術學院雕塑系、中央戲劇學院等院校20多名學生趕製《民主女神像》，於5月29日完成，四組部件由三輪車運往天安門廣場。學生在廣場用16小時組裝並加工，於5月30日中午竣工，女神像豎立廣場，學生發表《民主之神》宣言。
據當年赴京記者撰寫的《人民不會忘記》一書，當時參與製作雕像的學生表示，民主女神像的設計參考美國自由神像，惟有別後者，民主女神像「雙手」擎火炬，表示需以雙倍勇氣和力量爭取自由民主。至6月4日，坦克開進廣場，民主女神像被推倒輾碎。事後，全球多地均有人複製民主女神像以紀念學運和悼念六四死難者，美國、加拿大、台灣均有不同的民主女神像。香港亦有兩尊，分別置於中文大學及理工大學，後者於每年都由支聯會運往維園，「陪伴」市民出席燭光集會。
紀念屠殺 全球5國殤之柱
至於港大的《國殤之柱》，則由丹麥雕塑家高志活所製，柱上多個身軀扭曲及面容痛苦的人，象徵六四死傷者，基座正面刻上「六四屠殺」和「老人豈能夠殺光年輕人」，背面有同樣意思的英文語句。國殤之柱共有5座，除香港外，另外4座分別位於意大利羅馬、墨西哥、巴西巴西利亞、德國柏林，分別紀念不同時期發生於當地的屠殺事件。
現時豎立中文大學的民主女神像由旅美雕塑家陳維明所創作，造型與當年天安門廣場上的有別，改為一手舉火炬，一手擁着寫上「自由、民主、公義」的書本。