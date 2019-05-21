本土浪潮有反中意識 三十效應難挽中國心

蔡子強：年輕人不關心 不能苛求

蔡子強說，香港歷史上出現四輪掀起本土化浪潮的時期，一是1967年的暴動，二是六四事件，三為2003年「七一大遊行」至2010年反高鐵事件，往後便是2014年的雨傘運動。他分析稱，六七暴動時期，香港新生代對中國大陸印象模糊；至六四事件，市民產生和中國人「血濃於水」的情懷；而「七一」及「反高鐵」沒有太強烈的「反中」意識。及至傘運，由於當時有「自由行湧港」、「國民教育」及「人大8．31框架」為背景，傘運是「很明顯對中港融合的排斥」。因此，含有「反中」意識的「本土化浪潮」，自傘運後興起並獲得年輕人支持，「年輕人有新的想法，不能苛求他們關心他們不想關心的中國事」。

蔡子強亦不認為六四30周年能重新吸引年輕人關注事件。他說在20周年時，香港市民包括年輕人經歷過「汶川大地震」、「北京奧運」後，於2008年對國家的身分認同達到高峰，並關注其後出現的「毒奶粉事件」、「豆腐渣工程」，在這背景下，六四20周年的「齊頭效應」能吸引大批年輕人關注；然而，今年的社會狀况不同，年輕人和內地的關係疏離，加上含「反中意識」的本土化浪潮，故他認為六四30周年的「齊頭效應」 對年輕人的吸引力不會如10年前般大。