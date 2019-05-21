港聞

港聞二

下一篇 上一篇

本土浪潮有反中意識 三十效應難挽中國心

【明報專訊】2009年，支聯會在六四20周年以「毋忘六四．繼承英烈志，薪火相傳．接好民主棒」為口號，吸引15萬人參加燭光集會，當中不乏年輕人。中文大學學生會前會長黎恩灝肯定當年集會令年輕人認識六四，往後繼續關心中國事情。中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強認為，今年的形勢與10年前大不相同，年輕人擁抱本土思潮，難出現20周年的「（周年數字）齊頭效應」。

蔡子強：年輕人不關心 不能苛求

蔡子強說，香港歷史上出現四輪掀起本土化浪潮的時期，一是1967年的暴動，二是六四事件，三為2003年「七一大遊行」至2010年反高鐵事件，往後便是2014年的雨傘運動。他分析稱，六七暴動時期，香港新生代對中國大陸印象模糊；至六四事件，市民產生和中國人「血濃於水」的情懷；而「七一」及「反高鐵」沒有太強烈的「反中」意識。及至傘運，由於當時有「自由行湧港」、「國民教育」及「人大8．31框架」為背景，傘運是「很明顯對中港融合的排斥」。因此，含有「反中」意識的「本土化浪潮」，自傘運後興起並獲得年輕人支持，「年輕人有新的想法，不能苛求他們關心他們不想關心的中國事」。

蔡子強亦不認為六四30周年能重新吸引年輕人關注事件。他說在20周年時，香港市民包括年輕人經歷過「汶川大地震」、「北京奧運」後，於2008年對國家的身分認同達到高峰，並關注其後出現的「毒奶粉事件」、「豆腐渣工程」，在這背景下，六四20周年的「齊頭效應」能吸引大批年輕人關注；然而，今年的社會狀况不同，年輕人和內地的關係疏離，加上含「反中意識」的本土化浪潮，故他認為六四30周年的「齊頭效應」 對年輕人的吸引力不會如10年前般大。

相關字詞﹕六四30周年 六四30年

上 / 下一篇新聞

Google、英特爾、高通停華為合作 「軟硬件封殺」 華為：現有用戶不受影響
Google、英特爾、高通停華為合作 「軟硬件封殺」 華為：現有用戶不受影響
現用戶可續用Google Play 方保僑：日後升級成隱憂
現用戶可續用Google Play 方保僑：日後升級成隱憂
華為年花863億購美零件 禁令或兩敗俱傷
華為年花863億購美零件 禁令或兩敗俱傷
習近平考察江西「稀土王國」 劉鶴陪同
習近平考察江西「稀土王國」 劉鶴陪同
屠房恢復運作 有肉檔加價一倍 豬腩肉128元一斤 肉商：聞所未聞
屠房恢復運作 有肉檔加價一倍 豬腩肉128元一斤 肉商：聞所未聞
控方批馮永業「忠誠分裂」 收賄八助陳婉玉 陳辦公室記事簿：已羅致很高級的人幫手
控方批馮永業「忠誠分裂」 收賄八助陳婉玉 陳辦公室記事簿：已羅致很高級的人幫手
申航權對手曾質疑優待
申航權對手曾質疑優待
原認不誠實取用電腦 涉偷拍保安准簽保
原認不誠實取用電腦 涉偷拍保安准簽保
獨立屋赤腳竊匪被捕
獨立屋赤腳竊匪被捕
男子被擄 家人遭索百萬贖金 警拘至少6人 救出肉參
男子被擄 家人遭索百萬贖金 警拘至少6人 救出肉參
龍緯汶涉狎童 或有第三受害人
龍緯汶涉狎童 或有第三受害人
賊黨截劫兌錢男掠178萬
賊黨截劫兌錢男掠178萬
強姦疑犯自縊研死因 父：子曾說有心理病態
強姦疑犯自縊研死因 父：子曾說有心理病態
偏本土仍獻花 大學薪火未滅 港大前學生會長：想法有別 亦可各有各做
偏本土仍獻花 大學薪火未滅 港大前學生會長：想法有別 亦可各有各做
女神像「意義是活的」 伴中大生社運
女神像「意義是活的」 伴中大生社運
民主女神像雙手握火炬 雙倍勇氣
民主女神像雙手握火炬 雙倍勇氣
三十年前今日﹕狂風暴雨維園集會 四萬顆心支援學運
三十年前今日﹕狂風暴雨維園集會 四萬顆心支援學運
逾時未獲覆 法團拆房協招牌 房協：無奈接受 後續安排未定
逾時未獲覆 法團拆房協招牌 房協：無奈接受 後續安排未定
喜韻管理費攤分糾紛 房協入稟挑戰法團
喜韻管理費攤分糾紛 房協入稟挑戰法團
直升機殘骸料今移走 嘉道理農場停開一周
直升機殘骸料今移走 嘉道理農場停開一周
安老評估改機制 羅致光：坊間誤解
安老評估改機制 羅致光：坊間誤解
明報陸拾 各界到賀
明報陸拾 各界到賀
科學園創新斗室動工 明下半年可申請 500宿位 租金市價六成
科學園創新斗室動工 明下半年可申請 500宿位 租金市價六成
私樓採組裝合成建築法 擬寬免樓面面積
私樓採組裝合成建築法 擬寬免樓面面積
生物科技專家 任中大協理副校
生物科技專家 任中大協理副校
專欄﹕Uber「共享」為名 霸權為實／文：章濤
專欄﹕Uber「共享」為名 霸權為實／文：章濤
尊子漫畫
尊子漫畫
「芬」係「分享滅鼠知識」 梁美芬盼「鼠王芬」變正面
「芬」係「分享滅鼠知識」 梁美芬盼「鼠王芬」變正面
有secret room facebook新辦公室港味濃
有secret room facebook新辦公室港味濃
王志民玩扯線公仔 吳秋北讚高明
王志民玩扯線公仔 吳秋北讚高明
古蹟周遊樂 24幢宿舍開放
古蹟周遊樂 24幢宿舍開放
補習界Joseph Li 「貼中題被查」作招徠
補習界Joseph Li 「貼中題被查」作招徠