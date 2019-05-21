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女神像「意義是活的」 伴中大生社運

【明報專訊】2010年6月5日凌晨，約2000人冒雨到中文大學，迎接曾被海關及警方扣押、中大校方一度拒收的新民主女神像，「原先是想放在本部文化廣場，但為令較多人接觸到，就放到火車站對開廣場了。」時任中文大學學生會會長黎恩灝憶述，當時群情洶湧，「六四」於大學生，是放不下的議題，「中共對支持民主的學生不人道，將來對我們會否也這樣？」

校方沒阻落戶 改放多人位置

中大學生、校友及市民於維園集會後高唱《自由花》，迎接新民主女神像由貨車運到中大，及至女神像卸下貨車，學生唱着Beyond的《抗戰二十年》，直至女神像豎立。9年前，是高唱「今天我……」還未被取笑的年代。

黎恩灝說，因當年是六四21周年，不少大學生曾參與20周年集會，對六四既有認識，加上當時學聯仍屬於支聯會屬會，「支聯會有活動，我們都響應」，向支聯會索取資料於校內舉辦「六四周」、「中國周」。其時大學生關心「六四」，認為事件與香港學生命運唇齒相依：「中共對支持民主的學生不人道，將來對我們會否也這樣？」

藝術家陳維明鑄造的新民主女神像，於當年5月底由美國運抵香港，先經海關扣押，其後在時代廣場擺放又一度被警方沒收，女神像存放成焦點議題。黎恩灝說：「其實5月已和支聯會說好，他們希望把女神像放在中大，但當時要保密，怕出事。」他稱此前曾通知中大校方亦未被反對。

至6月2日，中大公關部回覆黎恩灝稱基於「政治中立」，「如有行動或活動反映政治立場……大學不應涉及」。校方拒絕學生會申請接收女神像，觸發學生及市民關注，多人於維園集會後趕到中大迎接新民主女神像，黎恩灝形容「落戶」過程暢順，校方亦沒有阻撓，只是女神像落戶的位置跟原有計劃不同，「原先是想放在本部文化廣場，但為令較多人接觸到，就放到火車站對開廣場了」。

此後，女神像就在火車站前迎接師生、遊客。黎恩灝說，女神像之於中大學生，意義已超越了「六四」：傘運時，學生為女神像繫上黃絲帶；支持同性戀運動，學生為它綁上彩虹絲帶；至現時，又纏上封鎖線，象徵中共的「紅線」。「它的意義是活的，不時因社會議題改變造型……」黎恩灝說，「就像中大學生在不同社運路上的伙伴。」

相關字詞﹕中文大學 民主女神像 六四30周年 六四30年

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