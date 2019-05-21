偏本土仍獻花 大學薪火未滅 港大前學生會長：想法有別 亦可各有各做

明報記者 邱榕瀅 李以莊

香港大學校園人來人往，但總有人停在國殤之柱前，細細端詳那些受難面孔。王振星每次看到此地此景，都自覺又老了點，距離將國殤之柱運送入校園那夜，又再久遠了一點。1997年是港大學生會會長，如今成了工程師、區議員，面對港大師弟師妹談本土，以至另起爐灶辦集會，王振星說，今天的學生未必完全同意支聯會綱領、手法，但他們仍會獻花悼念死難者，這都是建基於反對鎮壓民主運動的想法；即使理念有分歧，大可各有各做，「最重要是，不要提也不提」。

回歸前夕 學生會接收國殤之柱受阻

六四事件發生時，王振星不過是中二少年，他記得母親看着電視默默流淚，校內氣氛凝重。回歸前夕，王振星出任港大學生會會長，那年點點陰霾還是揮之不去，社會普遍擔憂悼念燭光可否再度點起，害怕一旦踏入7月1日，有些事再不能做，「明年（1998年）是否仍能預約維園（辦燭光晚會）？」

也正是1997年回歸那年，藝術家高志活盼將國殤之柱運來香港展覽，當時市政局轄下場地統統拒絕，支聯會與各大院校商量後，港大學生會願意接收，原定放在由學生會管理的黃克競樓平台，校方卻以重量或影響建築結構為由，交涉良久仍未有正面答覆。

500市民夤夜護送 落地靠「意外」

後來的都是歷史：王振星在六四晚會上呼籲市民協助護送國殤之柱，縱是晚上11時，500名市民也一呼百應。貨車將國殤之柱運到港大，校方卻下令落閘甚至報警，群眾與保安對峙良久，突然一輛由校內駛出的私家車打破僵局，市民見機紛紛阻止閘再次關上，最終成功將國殤之柱運送入內。王振星對那夜場面尤其印象深刻，「作為搞手、召集者，真的要相信市民智慧，要信任群眾」。

國殤之柱後來巡迴多間院校展覽，專家解釋其重量對結構不構成問題後，矗立港大至今。王振星說，多年來不少內地遊人特意停留此地，觀看這悼念死難者的象徵。國殤之柱縱是無聲，王振星說，它一直在談歷史、講真相，讓人知道六四曾經發生。

反對鎮壓 理念今昔一致

當年出任學生會會長，王振星說校內悼念六四活動不少，由重髹太古橋上字句的傳統，到播放電影都有，各院校也會舉行象徵「薪火相傳」的跑步活動。回憶起來，他說氣氛較現時熱烈，當年距離事發那年較近，面對回歸、擔憂情緒也是一大原因；縱使近年港大學生會偏向本土，但至少仍會舉辦活動與獻花，「背後理念是建基於，他們都反對民主運動被鎮壓這件事」，由此角度出發，他不太擔心難以薪火相傳。

隨時代遠去，近年大學生對於六四也出現種種爭議，有人質疑支聯會的綱領，像是否仍應高呼「建設民主中國」。王振星只說，不同時代的學生有不同看法，他不期望學生完全接受支聯會綱領的想法，若能走在一起、壯大聲音當然最好，但若想法有別，亦大可各有各做。他仍然相信，港大學生會將繼續傳播這段歷史。