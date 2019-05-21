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強姦疑犯自縊研死因 父：子曾說有心理病態

【明報專訊】2017年屯門寶田邨強姦案疑犯還押荔枝角收押所期間，趁清潔活動室的職員廁所時，以牀單掛在窗口鐵支上吊，送院不治，死因庭昨展開聆訊。涉案活動室主管、一級懲教助理供稱，當日兩名懲教職員看管逾60人，死者當時被指派清潔職員廁所，懲教人員會不定時監察各人清潔情况；另指負責清潔的「所友」可從用品櫃拿取舊牀單作吸水之用。

死者林洛文（終年28歲）生前任職搬運工人，他於2017年6月14日開始還押荔枝角收押所，同年7月10日上吊後送院治療，兩日後不治。

趁洗廁所 抹地舊牀單上吊

涉案活動室主管、一級懲教助理鄭瑋供稱，活動室每逢周一大清潔，懲教人員會打開閘門，讓所友從木櫃取出清潔用品，包括地拖、舊牀單等，該些舊牀單已報廢，可用作吸水及抹地，署方沒有記錄所友取走牀單數量。他說會不定時監察各人清潔情况，後來另一所友楊達勳通報死者有問題，他隨即趕到職員廁所查看，見死者以牀單掛窗花纏頸，雙腳離地，沒有反應。鄭和其他所友抬起死者將他解下，再為他做心外壓和人工呼吸，並通知醫護人員搶救。

有案底 曾入獄數年

死者父親林子來供稱，兒子有刑事定罪紀錄，曾於2011至2015年入獄，而他在本案則由2017年6月開始還押，生前沒有自殺傾向和其他疾病。林父憶述時哽咽及落淚，提到妻子和其胞妹曾兩次探監，覆述指死者認為犯事是心理病態，並無投訴收押所內的生活。

林父續說，兒子遺物中有一本簿，內有疑似遺書，撰寫日期為7月8日，內容指希望妹妹一家能幫他照顧父母，「請原諒我的自私……一直解決唔到自己的問題，導致搞到𠵱家咁」，寄語家人生活愉快。林父作供完畢後離開法庭，沒有聽取其他供辭。聆訊今續。

【案件編號：CCDI678/17】

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