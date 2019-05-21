原認不誠實取用電腦 涉偷拍保安准簽保

被告劉俊龍（31歲）原被控3項不誠實取用電腦罪，控罪指他於去年10月19及20日，分別在港鐵太子站近旺角大球場出口、黃大仙站近黃大仙中心北館出口，以及黃大仙中心北館的扶手電梯以手機偷拍3名女子裙底。

辯方申請撤回被告的認罪答辯，並將其定罪擱置，獲裁判官批准。控方申請在被告同意簽保守行為下，以不提證供起訴處理本案。

扶手梯手機拍3女子裙底

案情指出，警員在荔景站巡邏時，本來在玩手機的被告隨即離開，以及放手機入褲袋；警員截停他，並發現其手機內存有3幅裙底照。被告警誡下承認在上述3個控罪地點分別見到女生穿短裙，以手機拍攝她們裙底。

本案為第6宗提堂不誠實取用電腦罪案件。律政司回覆本報查詢時表示，現時約有9宗相關案件等待處理；控方決定是否採取簽保守行為時，會考慮罪行的性質、受害者的意見、被告對犯罪的態度等，律政司考慮本案相關因素後，包括案情及被告背景，並經被告同意案情下，決定讓被告簽保守行為，並不提檢控。

【案件編號：WKCC3405/18】