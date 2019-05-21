申航權對手曾質疑優待

控方開案陳辭指出，港聯航空由2004年12月起計劃營運往內地多個城市的定翼機服務，並於2005年4月6日正式申請杭州、南京、寧波及重慶4地航權。同時中富航空亦就內地多個城市航權提出申請，當中部分城市與港聯航空申請相同。

要求撤回否則覆核 驚動葉澍堃

惟在港聯航空提出申請前，馮永業已為兩間航空公司進行模擬指定及分配航權程序，又對港聯航空就經營計劃提供的資料註明「Quite Good」。在港聯航空作正式申請後，中富航空及港龍航空曾分別就港聯航空的航權申請提出反對。

港聯航空申請最終獲批，中富在杭州、南京及重慶航權申請則被拒。中富其後質疑政府優待港聯，違行政責任，更曾要求經濟發展及勞工局撤回航權分配的決定，否則將申請司法覆核，事件最終驚動時任經濟發展及勞工局秘書長李淑儀及局長葉澍堃。事件導致葉澍堃需親自向中富解釋，馮其後亦曾向民航總局要求為中富放寬杭州、南京及重慶的航權，惟不獲當局接納。