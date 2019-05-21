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控方批馮永業「忠誠分裂」 收賄八助陳婉玉 陳辦公室記事簿：已羅致很高級的人幫手

【明報專訊】前經濟發展及勞工局副秘書長馮永業2004年購買羅便臣道豪宅時，涉嫌收受「賭王」姨仔陳婉玉51萬元「甜頭」以付臨時訂金，並於其後3年內多次在負責航權決策上，涉擅用職權8次優待她轄下3間航空公司，包括批核4條來往香港及內地城市的航線，及支持其公司擴建港澳碼頭直升機場等。控方批評馮永業「忠誠分裂」，更透露馮曾以嚴厲語氣，去信斥責當時仍是「賭王」外甥謝天賜主理的航空公司，間接令何鴻燊改以陳婉玉主管公司；事後廉署拘捕馮及陳，並在陳的辦公室搜獲一本記事簿，當中寫道：「現已羅致一位過去在政府經濟局及民航局做到很高級的人來幫手。」

馮永業（55歲）被控兩罪，分別是公職人員接受利益及公職人員行為失當罪，陳婉玉（62歲）則被控一項向公職人員提供利益罪。兩人否認控罪，案件昨日在區域法院開審。

陳簽臨時約買樓 付細訂51萬後轉名馮

控方開案陳辭指出，馮案發時任經濟發展及勞工局副秘書長，負責處理航空服務談判、指定及分配航權、發展航空基建等；陳則是「港聯直升機有限公司」（Heli HK）的董事兼股東，該公司由「賭王」何鴻燊及其外甥謝天賜於1998年購入，主要營運來往港澳商用直升機。公司於2003年打算進一步發展，提供珠三角直升機及內地城市客機服務，故此將原有公司分拆成「港聯航空有限公司」（HK Express）及「港聯直升機（香港）有限公司」（Heli Express），陳於2005年成為港聯直升機的行政總裁。

陳於2004年9月23日，以旗下公司名義簽訂地產代理協議，購入羅便臣道雍景臺16D單位。5天後陳塗去原本買方名字，在臨時買賣合約寫上馮的名字，表明馮會以1020萬元購入單位，惟陳仍替馮付51萬元臨時訂金。馮其後提名妻子程淑儀成為正式買賣合約買家，同年12月29日，馮氏夫婦正式完成交易並獲銀行批出614萬元貸款。

支持直升機場擴建分配航權

控方指稱，於1985年加入政府的馮，收受該筆「甜頭」後，不但沒有申報，更蓄意隱瞞，涉嫌以公職身分，在未先知會直屬上司李淑儀前，向陳旗下的航空公司作出8次優待，包括：航權分配、支持港澳碼頭直升機場擴建計劃、在珠三角地區擴展直升機服務，及為「港聯直升機」安排替代停機坪及西九龍直升機場減租等事宜（見表），使其忠誠陷入分裂並構成控罪。

嚴辭信件間接助陳掌公司

控方更透露，馮於2004年12月確認「港聯航空」是深圳航線指定經營者，但謝天賜執掌期間，公司未善用該些航權。馮於2005年12月，以經勞局名義批准下屬以嚴厲語氣，去信責斥其公司未善用飛往深圳航權，指：「我們可正式除去你的權利，請行動。」

陳聲稱，馮曾給她信件副本，亦是陳親自向股東之一何鴻燊轉述事情。何鴻燊得知事件後，斥責謝天賜觸怒政府，其後更委任陳接管直升機業務。

廉署於2016年11月拘捕馮及陳，並在陳的辦公室內搜獲記事簿，當中提及港澳碼頭直升機場擴展計劃，並有手寫紀錄指出：「現已羅致一位過去在政府經濟局及民航局做到很高級的人來幫手。」審訊今日繼續。

【案件編號：DCCC761/18】

相關字詞﹕公職人員接受利益 公職人員行為失當 何鴻燊 陳婉玉 馮永業

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