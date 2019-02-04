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屠房恢復運作 有肉檔加價一倍 豬腩肉128元一斤 肉商：聞所未聞

【明報專訊】受非洲豬瘟影響，本港屠房停業9日後恢復運作，昨日市面恢復新鮮豬肉供應，有街巿出現買豬肉人龍，市民普遍要「捱貴豬」，多個街巿豬肉售價較停售前貴，其中將軍澳新都城中心尚鮮市場有豬肉檔的豬腩肉售價高達每斤128元，有顧客說貴了一倍，有肉商指一斤豬肉賣128元聞所未聞，預料內地活豬供應量一周後才恢復正常。

本報記者昨到多個街市觀察，位於新都城中心的尚鮮市場有5間新鮮豬肉檔營業，一間則繼續停業，其中「漢記」店員向顧客稱豬肉每個部位售價都貴一倍。街坊招先生在漢記分別買了70元豬腩肉及24元瘦肉，他說豬腩肉128元一斤，比平日貴一倍，但因過去一周「吃雞吃到驚」，想轉口味，遂「當做節一樣」買貴豬肉。

肉檔：來貨貴一半 生意多兩成

另一豬肉檔店員蘇先生說，本地活豬來貨價比平時貴一半，但只敢加價2％，「街坊天天見，不好意思加價」。他說昨只購入3隻本地豬，比平日少，下午3時半已售罄。他預計昨日生意多兩成，但不足彌補昂貴的來貨價，「一開檔便知今（昨）天蝕本」。

街坊嫌貴寧續買冰鮮豬

秀茂坪安泰邨街市3個豬肉檔昨只有一檔營業，做「獨市」生意，瘦肉一斤售76元，店員稱平日約售60元，即加幅26%；另金沙骨最高售92元一斤。街坊陳太說，原打算買豬骨煲湯，平日買約40元分量，昨同樣分量售價高達80元，寧願繼續買冰鮮豬。

活豬恢復供應令部分食肆亦可重新營業。深水埗美味餃子店老闆盧先生說，受活豬缺貨影響，該店上周停業3日，昨日重開，新鮮豬肉來貨價沒有增加。

輸港內地豬僅正常六成

據食物環境衛生署網頁，昨有2540隻內地活豬供港，為正常水平約六成；本地豬供應量有1031隻，即今日共有3571隻活豬應市。

昨日內地活豬拍賣價回落，每擔1701元至2801元不等，平均每擔2362元，較前日平均價跌11%。

香港農業聯合會主席陳建業稱，從未聽聞有豬腩肉售128元一斤，但認為活豬供應暫停多日，加上前日活豬拍賣價創新高，肉檔抬價以追回利潤亦「不出奇」，他預料內地活豬供應量一周後才恢復正常。

相關字詞﹕本地豬 內地豬 非洲豬瘟 活豬

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