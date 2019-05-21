習近平考察江西「稀土王國」 劉鶴陪同

新華社報道，習近平昨天首先考察位於贛州市的江西金力永磁科技股份有限公司，了解企業生產經營和贛州市稀土產業發展情况，國務院副總理、負責中美貿易談判的中方牽頭人劉鶴陪同考察。

內地學者日前提及「貿戰王牌」

據公開資料，金力永磁是上市的高新技術企業，研發、生產稀土永磁材料。贛州則有「稀土王國」之稱，是內地最大的稀土加工基地，也是國家稀土新材料高新技術產業化基地。稀土是製造晶片的原材料，中國人民大學國際關係學院副院長金燦榮日前撰文，指出中國稀土產量佔全球95%。

外交部籲勿作過多聯想

外交部發言人被問到習近平考察稀土產業，中國是否會考慮通過限制稀土出口反制美國時，回應稱中國領導人在國內考察並調研相關產業政策很正常，希望勿作過多聯想。金燦榮本月中旬曾分析，稱中國有3張王牌可打贏貿易戰，其中包括徹底禁止對美國出口稀土，以此遏制美國發展晶片。

官方部署長線應對「拉鋸戰」

另外，路透社引述中方知情人士透露，中國正醞釀一系列長期策略，不僅為了應對當前的關稅升級，更着眼中美貿易關係的長線佈局。

知情人士表示，貿易戰升級提醒了中方，要「充實應對政策籃子」，包括涵蓋貨幣政策、產業分工、行業佈局等多方面的政策方案，也深刻認識拉鋸戰可能會成為未來一段時間的新常態，因此要作更長遠的考量。