港聞

港聞一

下一篇 上一篇

華為年花863億購美零件 禁令或兩敗俱傷

【明報專訊】美國商務部上周禁止華為向美國公司購買零件後，美國企業、手機零件供應商Lumentum周一確認暫停供貨予華為。彭博社昨亦引述消息人士稱，英特爾、高通等多家美國晶片商也決定停止供貨給華為。華府的封殺令或嚴重癱瘓華為，但亦可能重創愈益依賴中國市場的美國晶片公司。

Lumentum是蘋果公司人臉辨識技術的主要供應商，公司稱未能預計何時才能恢復供貨。華為業務佔該公司上季整體收入18%，該公司宣布因商務部禁令要調低第4季收入預測，由原來4.05億至4.25億美元，下調至3.75億至3.9億美元。

專家：或引致中國押後5G建設

彭博社引述知情人士報道，美國晶片大廠英特爾（Intel）、高通（Qualcomm）、博通（Broadcom）和賽靈思（Xilinx）已告訴員工，公司將停止供貨給華為，直至另行通知。英特爾是華為伺服器​晶片主要供應商，高通則為華為許多智能手機提供處理器和數據機（modem），賽靈思向華為出售用於網絡的可程式化晶片。羅森布拉特證券（Rosenblatt Securities）分析師孔茨（Ryan Koontz）表示，華為高度依賴美國的半導體產品，在沒有主要美國零件供應下，可能嚴重癱瘓，美國的禁令可能導致中國押後其5G網絡建設。

德製造商亦停運貨

歐洲晶片製造商同樣受壓。《日經亞洲評論》報道，德國晶片製造商英飛凌（Infineon）已停止運貨給華為，並於本周開會評估未來做法；另晶片製造商ST Microelectronics本周亦將開會，決定是否繼續向華為供貨。

影響美國5萬職位

華府的封殺令亦可能重創美國晶片公司，例如高通及美光（Micron）等。華為一年花110億美元（約863億港元）向英特爾和高通等美國公司購買零件。華為在美國的國會、州及地方政府事務主管莫里西（Don Morrissey）上周四對CNN稱，這種關乎到肯塔基州至威斯康星州5萬職位的經濟關係，可能被特朗普的禁令擊潰。

美情報官員向企業作機密簡報

《金融時報》昨報道，美國情報官員近日舉辦了一系列機密簡報，警告美國企業在中國做生意的風險。報道表示，這些對科技公司、風險投資者和教育機構的簡報會，由國家情報總監科茨（Dan Coats）、聯邦調查局（FBI）和國家反情報與安全中心的官員聯合舉行。有份協助有關會談的參議院情報委員會副主席、民主黨的沃納（Mark Warner）稱，中國的策略是破壞美國的競爭力、安全和影響力，因此「我們必須提高美國公司、投資者和大學對此的認識」。

（彭博社/金融時報/CNN）

相關字詞﹕晶片 封殺 華為

上 / 下一篇新聞

Google、英特爾、高通停華為合作 「軟硬件封殺」 華為：現有用戶不受影響
Google、英特爾、高通停華為合作 「軟硬件封殺」 華為：現有用戶不受影響
現用戶可續用Google Play 方保僑：日後升級成隱憂
現用戶可續用Google Play 方保僑：日後升級成隱憂
習近平考察江西「稀土王國」 劉鶴陪同
習近平考察江西「稀土王國」 劉鶴陪同
屠房恢復運作 有肉檔加價一倍 豬腩肉128元一斤 肉商：聞所未聞
屠房恢復運作 有肉檔加價一倍 豬腩肉128元一斤 肉商：聞所未聞
控方批馮永業「忠誠分裂」 收賄八助陳婉玉 陳辦公室記事簿：已羅致很高級的人幫手
控方批馮永業「忠誠分裂」 收賄八助陳婉玉 陳辦公室記事簿：已羅致很高級的人幫手
申航權對手曾質疑優待
申航權對手曾質疑優待
原認不誠實取用電腦 涉偷拍保安准簽保
原認不誠實取用電腦 涉偷拍保安准簽保
獨立屋赤腳竊匪被捕
獨立屋赤腳竊匪被捕
男子被擄 家人遭索百萬贖金 警拘至少6人 救出肉參
男子被擄 家人遭索百萬贖金 警拘至少6人 救出肉參
龍緯汶涉狎童 或有第三受害人
龍緯汶涉狎童 或有第三受害人
賊黨截劫兌錢男掠178萬
賊黨截劫兌錢男掠178萬
強姦疑犯自縊研死因 父：子曾說有心理病態
強姦疑犯自縊研死因 父：子曾說有心理病態
偏本土仍獻花 大學薪火未滅 港大前學生會長：想法有別 亦可各有各做
偏本土仍獻花 大學薪火未滅 港大前學生會長：想法有別 亦可各有各做
女神像「意義是活的」 伴中大生社運
女神像「意義是活的」 伴中大生社運
本土浪潮有反中意識 三十效應難挽中國心
本土浪潮有反中意識 三十效應難挽中國心
民主女神像雙手握火炬 雙倍勇氣
民主女神像雙手握火炬 雙倍勇氣
三十年前今日﹕狂風暴雨維園集會 四萬顆心支援學運
三十年前今日﹕狂風暴雨維園集會 四萬顆心支援學運
逾時未獲覆 法團拆房協招牌 房協：無奈接受 後續安排未定
逾時未獲覆 法團拆房協招牌 房協：無奈接受 後續安排未定
喜韻管理費攤分糾紛 房協入稟挑戰法團
喜韻管理費攤分糾紛 房協入稟挑戰法團
直升機殘骸料今移走 嘉道理農場停開一周
直升機殘骸料今移走 嘉道理農場停開一周
安老評估改機制 羅致光：坊間誤解
安老評估改機制 羅致光：坊間誤解
明報陸拾 各界到賀
明報陸拾 各界到賀
科學園創新斗室動工 明下半年可申請 500宿位 租金市價六成
科學園創新斗室動工 明下半年可申請 500宿位 租金市價六成
私樓採組裝合成建築法 擬寬免樓面面積
私樓採組裝合成建築法 擬寬免樓面面積
生物科技專家 任中大協理副校
生物科技專家 任中大協理副校
專欄﹕Uber「共享」為名 霸權為實／文：章濤
專欄﹕Uber「共享」為名 霸權為實／文：章濤
尊子漫畫
尊子漫畫
「芬」係「分享滅鼠知識」 梁美芬盼「鼠王芬」變正面
「芬」係「分享滅鼠知識」 梁美芬盼「鼠王芬」變正面
有secret room facebook新辦公室港味濃
有secret room facebook新辦公室港味濃
王志民玩扯線公仔 吳秋北讚高明
王志民玩扯線公仔 吳秋北讚高明
古蹟周遊樂 24幢宿舍開放
古蹟周遊樂 24幢宿舍開放
補習界Joseph Li 「貼中題被查」作招徠
補習界Joseph Li 「貼中題被查」作招徠