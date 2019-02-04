華為年花863億購美零件 禁令或兩敗俱傷

Lumentum是蘋果公司人臉辨識技術的主要供應商，公司稱未能預計何時才能恢復供貨。華為業務佔該公司上季整體收入18%，該公司宣布因商務部禁令要調低第4季收入預測，由原來4.05億至4.25億美元，下調至3.75億至3.9億美元。

專家：或引致中國押後5G建設

彭博社引述知情人士報道，美國晶片大廠英特爾（Intel）、高通（Qualcomm）、博通（Broadcom）和賽靈思（Xilinx）已告訴員工，公司將停止供貨給華為，直至另行通知。英特爾是華為伺服器​晶片主要供應商，高通則為華為許多智能手機提供處理器和數據機（modem），賽靈思向華為出售用於網絡的可程式化晶片。羅森布拉特證券（Rosenblatt Securities）分析師孔茨（Ryan Koontz）表示，華為高度依賴美國的半導體產品，在沒有主要美國零件供應下，可能嚴重癱瘓，美國的禁令可能導致中國押後其5G網絡建設。

德製造商亦停運貨

歐洲晶片製造商同樣受壓。《日經亞洲評論》報道，德國晶片製造商英飛凌（Infineon）已停止運貨給華為，並於本周開會評估未來做法；另晶片製造商ST Microelectronics本周亦將開會，決定是否繼續向華為供貨。

影響美國5萬職位

華府的封殺令亦可能重創美國晶片公司，例如高通及美光（Micron）等。華為一年花110億美元（約863億港元）向英特爾和高通等美國公司購買零件。華為在美國的國會、州及地方政府事務主管莫里西（Don Morrissey）上周四對CNN稱，這種關乎到肯塔基州至威斯康星州5萬職位的經濟關係，可能被特朗普的禁令擊潰。

美情報官員向企業作機密簡報

《金融時報》昨報道，美國情報官員近日舉辦了一系列機密簡報，警告美國企業在中國做生意的風險。報道表示，這些對科技公司、風險投資者和教育機構的簡報會，由國家情報總監科茨（Dan Coats）、聯邦調查局（FBI）和國家反情報與安全中心的官員聯合舉行。有份協助有關會談的參議院情報委員會副主席、民主黨的沃納（Mark Warner）稱，中國的策略是破壞美國的競爭力、安全和影響力，因此「我們必須提高美國公司、投資者和大學對此的認識」。

（彭博社/金融時報/CNN）