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現用戶可續用Google Play 方保僑：日後升級成隱憂

【明報專訊】今次Google停止與華為合作，料不會波及本港現有華為手機用戶，Google旗下Android團隊在社交平台向用戶保證，集團在遵守美國政府要求的同時，現有華為設備將可繼續運行Google Play及其安全防護等服務。華為回應本報查詢時表示，全球所有已售和在售的華為智能手機和平板電腦，所使用的安全升級及售後服務將不受影響。不過，新一代華為Android手機將不會設有Google應用程式及服務。

可更新Gmail及YouTube

據路透社報道，現有華為手機用戶仍可使用Google Play商店，以及更新手機內Gmail和YouTube應用程式版本，所以實際影響不大。新一代華為Android手機將不會設有上述應用程式及服務，但用戶可繼續使用Android開放源代碼許可（AOSP）公開版本的基本操作系統。

本港電訊商一向有華為相關的買機上台計劃，中移動香港表示，暫無收到華為通知有關服務及軟件更改的相關資料，數碼通、csl.及3香港客戶服務部同樣稱，未收到相關華為手機消息，有任何更改會再作通知。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，Google停止支援華為，長遠而言對品牌及用戶均是「災難」，即使對現有手機無即時影響，但有可能令華為手機作業系統日後無法升級，無法修補安全漏洞。他又表示，即使華為自行研發作業系統，亦非「一時三刻」可解決的問題，認為會影響用戶對品牌的信心。

業界：對收機價影響不大

至於手機價錢方面，手機店G-World Mobile負責人劉志剛（Lo哥）表示，華為手機二手市場不大，目前華為旗艦機P30 Pro的512GB版本收機價約4500至5000元，今次事件暫對收機價影響不大。

先風數碼負責人阿龍則認為，目前市場資訊有限，估計事件會令華為新手機不再支援部分應用程式（Apps），不利二手價，但他亦說華為二手機流通量一向較小。

莫乃光：影響電訊商測試基站

此外，市場亦關注事件對華為今後發展5G業務的意義。立法會資訊科技界議員莫乃光說，本港電訊商有選用華為、愛立信（Ericsson）測試基站技術，如美國對華為封殺行動持續，會影響電訊商選擇，「變相只能與另一電訊設備商合作，勢必會令成本增加」。

商務及經濟發展局回應稱，政府會繼續密切留意事態發展，在有需要時適當跟進。

相關字詞﹕手機設備股 路透社 華為

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