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Google、英特爾、高通停華為合作 「軟硬件封殺」 華為：現有用戶不受影響

【明報專訊】美國商務部上周將華為列入貿易黑名單，華為昨即面對軟件及硬件的封殺。路透社昨引述消息稱，Google（谷歌）停止與華為之間除了開源授權以外的服務，華為手機只能有限度使用Android系統，新一代手機更將無法使用Google Play Store、Gmail、YouTube等手機應用程式和服務。此外，有美國手機零件製造商昨宣布暫停向華為供貨，彭博社報道有歐洲及美國晶片製造商，包括英特爾（Intel）及高通，亦將暫停向華為供貨（見另稿）。

據路透社報道，Google已停止與華為之間除了開源授權以外的一切服務，意味華為智能手機無法更新Android版本作業系統，Google並且不再對華為提供技術支持。華為新版手機的海外用戶亦將不能使用Google的移動服務，包括Chrome、Google搜索、YouTube和Google應用商城在內的Google核心產品，以及Gmail、Maps、Google Photos、Drive等在內的主要產品。

業界：海外用戶或放棄華為

業內人士分析，目前Google的舉措對華為在中國境內的銷售沒影響，但境外有些軟件依賴Google服務才能打開，而且Google應用商店已受影響，可能導致海外用戶放棄華為手機。在歐洲，根據市場調研機構Canalys的數據，2018年歐洲智能手機的出貨量約32%來自中國品牌；華為在第4季度佔據約23%市場份額。

華為未說明能否更新Android

Google回應表示，正在遵守美國政府命令，並會評估影響。Android官方亦在Twitter回應，會在遵守美國政府要求的同時，保證在現有的華為設備上繼續支持諸如Google Play Store以及通過Google Play Protect提供的安全服務（見另稿）。

華為總部發聲明，承諾在全球所有已售、待售的產品，安全升級及售後服務不受影響。不過聲明未說明華為用戶能否繼續使用上述Google移動服務，或更新Android作業系統。

7年前自行規劃作業系統

而華為消費者業務負責人余承東幾日前在社交媒體上稱，「除了自己的晶片，（華為）還有操作系統的核心能力打造」。「第一財經」報道，華為2012年開始規劃自有作業系統「鴻蒙」，意在成為Android系統的替代品。不過華為內部有聲音指出，自研作業系統是極端環境下的備用計劃，並不是希望替代某家合作方。

華為創辦人任正非多年前曾表示，做終端作業系統是出於戰略考慮，和做高端晶片是一樣的道理，「主要是讓別人允許我們用，而不是斷了我們的糧食。斷了我們糧食的時候，備份系統要能用得上」。

華為旗下海思半導體日前也宣布將啟用「備胎計劃」，以為客戶持續提供服務，確保公司大部分產品的戰略安全。現時華為手機使用的麒麟系列晶片就出自海思。

學者：龐大內需助華為恢復

中大工程學院副院長（外務）黃錦輝教授認為，Google停止支援華為，即是從「生產線」截斷華為發展，認為對華為會有「短痛」，但他說華為擁有多間研究中心，多年前已着手自行研發手機作業系統，加上在中國計劃經濟配合下，龐大的內需市場會令華為迅速恢復，但長遠能否與蘋果iOS及Android系統競爭屬言之尚早。

對於Google暫停對華為提供服務，中國外交部表示，會支持中國企業拿起法律武器，捍衛正當權利。外交部重申，在國與國的經貿投資關係中，必須堅持相互尊重、平等互利。

市場憂內地向蘋果「開刀」

今次華為風波拖累一眾手機設備股，丘鈦科技（1478）昨跌8.3%，至5.73元；舜宇光學（2382）昨跌5%，至72.4元。中國通海證券投資策略聯席總監阮子曦表示，不少手機設備股均為華為供應商，料事件會影響這些公司的盈利表現，市場亦擔心內地會否向蘋果公司「開刀」，再打擊手機設備商收入來源。

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相關字詞﹕中美貿易戰 中美角力 華為

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