油墨味印機聲 提醒時代更迭

除了執字粒年代，威哥憶述，明報記者早年仍是用原稿紙寫稿，當時會有字房同事負責「植字」，將稿件內容冲印到版面上，再交由貼版部負責拼合各個版面，並冲印成菲林，製成大版後，再拿到機房印刷。威哥說，當時自己在貼版部任職，但隨着打字排版電腦化，字房及貼版部等早已被淘汰。

開機後才是關鍵

威哥解釋，現時印刷部主要分為色彩管理、電腦排版、電腦製版及印刷機房4個部門。其中色彩管理部負責微調照片的光暗及顏色，平均每天要處理約400張圖片，確保相片冲印後能達到最佳視覺效果。至於電腦排版部則取代以往的字房及貼版部，現時只需在電腦上一按，便能將左右兩個大版拼合。

版面拼合後便會傳送到電腦製版部，製成紅、黃、藍、黑4色的鋅版，以供彩色印刷。鋅版其後會運到機房，掛裝到印刷機上，便可印製報紙。然而，印刷機開動後才是最重要一環，員工要不停抽取報紙逐一檢查裁切、顏色，再調整墨鍵修正，以確保成品無瑕疵。威哥說，現時印刷過程大部分工序均以電腦處理，毋須如以往般以人手調校版面菲林位置，除了因工序減少而省時，印刷的成品亦美觀多了。

印刷業青黃不接

近半個世紀光景，足夠威哥見證印刷技術的變更，也足夠看着同事一個個地離開，卻無年輕人願入行。整個印刷部門，隨便點一個員工均有逾20年資歷，資歷豐富背後，突顯了青黃不接。威哥說，事實上整個印刷行業收縮，斷層問題無處不在，「很多印刷廠已搬往內地，或用電子（版本）代替」。

耳邊聽着機房傳來的嘈雜聲，他無奈苦笑稱，即使曾有年輕人前來應徵，大多上班首天過後便辭職，而回應他的，只有印刷機十年如一日的「噠噠」聲。

（明報60周年專輯）