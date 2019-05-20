半生見盡 日月晴雨 打風機房印不倦

■1 樣子有福 第一天上班獲加薪

今年66歲的威哥，15歲入行學習柯式印刷。1972年，剛好明報版房有技工空缺，他便來碰碰運氣。當時明報編輯部在北角英皇道南康大廈，那天他在升降機外正準備上樓面試，遇上《明報》創報人之一沈寶新。沈寶新得知他來應徵，二話不說便聘用了他。他後來知道沈寶新覺得他的樣子有福氣，更在他正式上班前給他加薪。

「我記得是4月1日愚人節（正式上班），加我人工？你欺騙我吧！」這不是愚人節把戲，威哥的月薪的確比面試時加了50元，當時月薪650元。「以前大家都不喜歡返夜班，所以夜班薪金較高，我當時當然以餬口為先。」比起上一份工作，月薪多了200多元。

■2 回味取稿時 飯堂煮消夜

當年，明報編輯部及負責執字粒的字房均坐落南康大廈，印刷房則在附近的長華工業大廈。威哥每天晚上先到南康拿取稿件，再回長華做下一步工序。到南康取稿可說是他最回味的工作，因為以前報館員工都會在飯堂煮消夜，「上到去肚餓，就去吃消夜，吃碗飯再下樓等稿，與現在的『飯票』（明報用以資助員工到飯堂用膳）不同」 。談起過去光景，威哥仍會哈哈大笑，「以前會這樣的，你說是否很開心」。

這份家庭式的溫暖，令他一直留在明報，近半世紀也從未想過離開，「這裏簡單、開心、有感情，大家猶如一家人。（從前）由總編到清潔工人我們都認識，跟現在不同」。版房裏大家的感情都很好，「見他們（同事）多過見家人」，人人都在明報工作超過20年，「老一輩思想可能不同，明報很多人都做了很久。老一輩個個做10年（以上），年輕的不會超過10日，時代不同」。

在報館印刷部工作，除了犧牲了健康和玩樂時間，在大事之秋、打風日子也要留守。六四事件，明報通宵達旦在北京與香港連線報道，編輯部固然要24小時候命，印刷部亦要留在版房機房隨時候命，威哥記得當時一日發行量達26萬份，也要趕及市民午飯及下班時段出版號外，「那時候同事們都在機房睡覺，睜開眼就開機、開車」，他自己也常睡在紙堆裏，印好報紙後便回家梳洗，再趕回公司開工。

■3 毋懼風吹雨打 隨時候命

「報館這麼多年也未試過（因突發事故）停刊。」不論10號風球有多厲害，報館同事也要上班，「打風前夕，我和機房兩個主管一早便候命，報館各部門也會準備乾糧、汽水、麵包」。若同事無法乘車上班，威哥甚至會親自出動，駕駛送報紙的「大頭Ford」到藍田接下屬。去年超強颱風「山竹」襲港，市面癱瘓，威哥也會為下屬外出買飯，也有「伙記住得遠，他們留在公司睡覺不離開」。威哥與一班下屬未曾因此有怨言，「大家都心知肚明，在報館工作就預了會這樣，這是工種的問題」。

為確保報紙能準時出版，不論發生什麼緊急情况，威哥也要盡力控制場面。「20多年前，我部門有個下屬工作時突然暈倒，我要為他急救，又要顧着通知老總，又要顧着印紙，又要跟員工去醫院……」威哥自豪地說：「但都沒有遲出紙，因為我要求所有員工繼續工作。」威哥相信他的責任是為上司解決問題，而非製造問題。

■4 每天準時 送到讀者手

40多年來，威哥經歷了不同老總主政的年代，也見盡《明報》版面的改變。他說以前員工與老總關係都很好，部分老總也不時到機房探望員工。威哥記得《明報》創辦人查良鏞閒時也會到印刷部，也是威哥唯一會與查良鏞交流的時間，「查生習慣到版房看看，看過後會別過頭數錢，請大家『今晚吃消夜』」。

威哥憶述，《明報》版面絕對不會「花花綠綠」，除了為節省金錢，也因查先生十分重視相片的質素，「一張大相，我記得好鮮（明），跟隨當時英文報紙的做法。（版面）不會很色彩繽紛，不想影響一張靚相」。

在機房看着報紙一份又一份誕生，威哥至今每天也有讀報的習慣，同時也會用手機看新聞。有說紙媒沒落，威哥都說這是時代的變遷，但明報還算是另類，受到的影響相對較小，「我們算是正派報紙，會入學校及寫字樓」。威哥說無法控制時代變遷，只能與一班印刷部同事，盡力確保《明報》每天準時送到讀者手中。

文：凌沛恩、黃文雋、謝美琳

圖：鄧宗弘

（明報60周年專輯）