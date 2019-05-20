報道得獎：求真路漫長 打場持久戰

「鄭若驊僭建風波」系列、「沙中線剪鋼筋醜聞：政府3年前知禮頓擅改則」及「環聯信貸資料庫保安漏洞」3宗報道奪得佳績，一班偵查組記者強調這是團隊合作的成果，感開心之餘，亦肯定了他們付出的努力。林浚源說，3宗報道的部分內容均可從不同的公開資料取得，如何應用那些公開資料，以多角度展現事件，才是最困難，亦是他為組員感自豪之處。

由零開始 發掘爭議點

有份參與3宗報道的偵查專題組記者羅霈潁認為，在短時間內消化文件、找出重點，是最花工夫及心力的一環；有文件的尚可從中找尋蛛絲馬迹，若沒有文件又沒有人「報料」，記者只可以一步步由零開始，發掘爭議點，「整個過程好漫長，是一場持久戰」。

僭建風波的報道更是與時間競賽，從記者懷疑鄭若驊家中有地牢，到取得圖則等文件，再要證明地牢的存在，統統希望在鄭若驊上任律政司長前完成。

參與報道的時任偵查專題組資深記者張煒明笑言，「當時天馬行空想了很多方法（去證明地牢存在），但都不可行，試過想扮送貨、肚痛借洗手間」，幸而現在有航拍機，在政府公布人選前一晚，攝影記者拍到鄭宅有一條通往地牢的樓梯，報道才趕及鄭上任翌日刊出。

傳媒道德與維護公眾利益

至於環聯信貸資料庫的報道，林浚源說，是在「誤打誤撞」下發現漏洞。林強調整個報道只為了公眾利益，絕非針對任何人或公司；他們亦確保測試漏洞過程符合新聞操作守則，小心處理當中的個人資料。新聞系畢業的偵查專題組記者陳浩謙說，環聯的報道是課堂以外活生生的例子，體現到傳媒道德及維護公眾利益的重要。

一直跟進沙中線醜聞的一般新聞組首席記者黃俊鋒，亦有參與沙中線的偵查報道，他憶述記者要得到報料人的信任才能取得文件，又要在短時間理解充滿專業字眼的文件，過程絕不簡單，故完成報道後滿足感很大。

最困難：發掘新聞階段

偵查報道往往揭發涉及政府部門、官員、名人及不同團體的醜聞，為免報道「出街」後被質疑不準確，記者的求證工作必定要做到天衣無縫。林浚源說，在偵查組工作，最困難的不是埋頭寫報道，而是發掘新聞的階段，因偵查組與其他部組不同，沒有「日常」工作，若記者不主動發掘新聞，就沒法做下去。

■1 周日系列

走訪城中大小事

《明報》「周日人物」的「大橋攞弟命 折騰沒完了」人物專訪與「星期日生活」版的「大場小館系列」報道，亦分別在報業公會「2018年香港最佳新聞獎」獲獎。雖然人物特寫是以訪問為主，但同樣重視求真精神。憑着周日人物專訪獲獎的一般新聞組資深記者羅嘉凝說，有時受訪者也會記錯事件的時序，故記者必須再三確認。

港珠澳大橋通車之際，羅嘉凝想從另一角度探討大橋，便想起了工傷情况。她找來了工業意外死者的親屬謝先生，但謝因父母曾被其他傳媒騷擾，本不欲受訪，幸而他對《明報》有信心，專訪最後才得以成事。羅嘉凝說很喜歡「周日人物」這欄目，「可以做人物專訪，用人性化角度寫古仔」。

另一邊廂，記者閒遊展覽，卻發現展覽內容有問題，觸發「星期日生活」版的「大場小館系列」面世。「星期日生活」組資深記者曾曉玲及記者潘曉彤均說，現今香港滿佈各式各樣的藝術場地，但甚少報道會發掘經營場地的故事，故相關藝術家受訪時都滔滔不絕。「大場小館系列」對於受訪者來說同樣重要，可說是歷史的重建，總結各人的經驗，才知未來的路要怎樣走。

「星期日生活」的排版與一般新聞不同，即使3000多字的稿件也不會讓人覺得難以閱讀，但網上版則未有特別排版，曾曉玲說希望公司能跟着時代走，用不同方法在網上展現他們的報道，以配合「非報紙群」讀者，不要浪費記者的努力。

曾曉玲曾任編輯，「真心覺得『星期日生活』是一個奇怪的空間，你想到什麼，佢會由你做、由你碌」。中文系畢業的潘曉彤則希望以文字，將一些大家平常會視而不見的事寫出來，因為「一個人生活，所有事都過得很快，透過文字表述、整理思考」，而在「星期日生活」的經驗「會令我好留意社會發生什麼事，也是自己的個人成長」。

■2 口碑好 吸人才

記者盼合理待遇

行內人常說，「記者3年一代，5年是大限」。年輕記者大多因看不到出路，在入行5年內都會轉行。是次獲獎的記者大多十分年輕，都因聽聞明報處事嚴謹、有一定公信力而加入。大家都認為要跨過大限，公司應給空間讓記者發揮，但同時相稱的待遇亦重要。明報助理執行總編輯劉頌陽明白同事的訴求，勉勵同事要有韌力與耐心，公司會繼續為同事爭取更多。

大部分記者與偵查專題組記者梁崇碧一樣，因得悉明報在行內口碑好、報道真確而入行。他認為明報能給予空間讓記者發揮，同事亦會提供協助，例如提供不同人的聯絡方法及蒐集資料的技巧等。有記者更說加入明報後，不同立場的人都比過往在其他傳媒更容易答應受訪。

因「飛雪連天空前絕後 笑書神俠榮登殿堂」而獲最佳標題獎的編輯何敏慧，謙稱獲獎實在令她慚愧，因標題是由「二審」（編輯主任）及總編合作的成果。她解釋編輯的角色是要為稿件把關，做事實求證、檢查錯字，並以版面語言協助讀者掌握新聞重點等。她說起初因自己工作較馬虎，經常感到辛苦，幸而在二審等人細心教導下，終適應過來，即將跨過「5年大限」。

劉頌陽說，即使他入行時亦曾為自己定下「大限」，後來發現不論做了多久，所累積的經驗也不夠，最終「做完兩年又兩年」。他明白同事希望得到更好的待遇，「如果你說明報人工很低，它一定比上不足，比下有餘；這份工可以令到你有充裕生活，但不會是奢華的」。他認為做記者要有韌力與耐心，年資不同，眼光也會不同。

■3 快門記錄世界

考驗攝記觸覺反應

按下快門，攝影記者記錄歷史時刻。有時候，一張圖片更勝千言萬語，每篇報道配上一張富故事性的新聞圖片，令文字內容更豐富。攝記工作絕不如旁人所見般容易，要有新聞觸覺，用一張相精準地交代報道背後的故事。無奈社會給予攝記的空間愈來愈小，採訪區愈來愈窄，攝記更難發揮，獲獎明報攝影記者蘇智鑫慨嘆，「這都是報紙上看不到的事」。

10月1日國慶日，大家滿心歡喜出海看煙花，卻在2012年發生撞船，39人死亡，其後每年都有市民自發悼念，攝影記者賴俊傑去年就看準煙花在天上綻放一刻，拍下《煙花一旁，默悼海難》的冠軍圖片。他記得拍攝當天現場氣氛凝重，他希望大家去玩去開心的同時，記得香港這段悲慘的歷史。

不論風吹雨打，攝記仍要走到街頭尋找這個城市裏值得記錄的一刻。去年超強颱風山竹來襲，人人躲在家中之時，明報助理圖片編輯鍾林枝卻千辛萬苦走到紅磡，遭玻璃碎及風雨不斷打面。看着走着，眼前突然有個「流動垃圾桶」走過，他只好硬着頭皮，一邊留意上方，生怕鋁窗墜下，一邊顧着構圖，拍下《窗框隨風舞，垃圾桶護身》的得獎圖片。他認為攝記反應要夠敏捷，「記者生涯原是等」，若攝記集中力不足，一個不留神就會錯過一個突如其來的重要時刻。

在澳門逸園狗房拍下格力犬《棄將》圖片的蘇智鑫相信，因他被相中的狗打動，投放了自己的感受，令相片更觸動別人，「一張相要有故事，要幫到人明白故事，攝記自己都要有看法」。

■4 跨組合作

展示更完整報道

除了記者日常在各自部組裏工作，遇到重大新聞議題時，部組之間也會合作，各自發揮所長，務求向讀者呈現最完整的畫面。2018年適逢中國改革開放40年及金融海嘯10周年，各部組於是合作完成兩個系列報道。

「改革開放40年」系列報道由港聞組、中國組及經濟組合作，以不同角度探討改革開放對港人北上營商、中國政策反思、人權法治等影響。劉頌陽參與構思整個系列，各組找到方向後「各自修行」，再將各部組的報道連繫，做出易明的系列結構，並按新聞價值排列先後。明報中國組組長劉利說，最深刻是省港盃足球比賽的報道，港聞與中國組分別找來當年香港及廣東的領隊，一個版面反映了兩部組的合作。

至於「金融海嘯10周年」系列報道，則由經濟組及國際組合作而成。2008年全球金融海嘯影響甚大，不論是金融市場發展、量寬政策、全球貧富懸殊加劇，甚至民粹主義抬頭，都與金融海嘯有密切關係，故兩組都認為值得以系列報道回顧各大事件。

令經濟組最深刻的，是財經事務及庫務局前局長陳家強在訪問中，透露當年政府如何應對金融海嘯，部分內容過去甚少公開，十分難得。另外著名電影導演杜琪峯在經濟組同事多番游說下，終願意受訪，透露他亦在金融海嘯中「損手」，才萌生拍攝《奪命金》的念頭，內容十分精彩。

文：凌沛恩

圖：鄧宗弘

（明報60周年專輯）