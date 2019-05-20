不左不右 在時鐘11時與1時之間

張裘昌是馬來西亞人，年輕時在加拿大多倫多約克大學修讀工商管理學士（榮譽）學位，1982年畢業，澳門前行政長官何厚鏵是其師兄。

張裘昌早於1988年已為老闆張曉卿（世華媒體大股東）工作。1997年發生亞洲金融風暴，馬來西亞、香港都受到嚴重影響，張裘昌當時在巴布亞新幾內亞接到老闆電話，說希望他到香港處理明報集團因金融風暴造成的後遺，於是他在1998年5月2日正式加入明報集團（現世華媒體）成為執行董事，開始在香港工作，主要掌管集團的財務。

張裘昌說，在《明報》的日子，經歷了多次「危機」，先是97、98年亞洲金融風暴，後來是2001年的美國「911」事件，不過對香港影響仍未算嚴重，直至2003年香港經歷SARS，再令經濟陷入低迷，還有2008年影響全球的金融海嘯，「要（令低迷經濟）反彈很難，但那時候，你知道只要勤力一點，情况總會好轉」。

他說，除經濟環境外，報業亦面對營運模式轉變的挑戰，由1995年《蘋果日報》創刊，其後免費報章出現，逐漸改變傳媒格局，不過一陣子後已漸漸回復穩定。但身經百戰的張裘昌不得不承認，數碼時代的來臨，令經濟低迷的周期愈來愈長。「Media landscape has all the while been changing.（傳媒格局一直在轉變）」

明報網站成立24年

張裘昌說，2016至2017年零售市道差，以往不景氣拖一兩年會好轉，事實卻是直至2017至2018年仍未回復，2019年才稍為好一些，但多個月來又發生中美貿易戰，影響消費信心。近三四年，媒體數碼化對廣告收入的影響很嚴重，如何爭取廣告收入，是媒體的永遠課題。

事實上《明報》是香港報業網站的先驅，www.mingpao.com網站於1995年成立。2000年1月1日，明報企業集團成立明報網站有限公司，負責集團所有報刊的網上業務，同年3月引入策略性投資者中建電訊，《明報》為首家香港報章把網上業務分拆獨立運作，當時斥資1億至2億元。

時至今日，網站已成為各大小媒體的「必需品」。而張裘昌深信，「good content（好的內容）」是價值所在，因此，為吸引讀者購買或付費訂閱，《明報》不能只做「人有我有」的新聞，希望把獨家新聞的內容比率增至25%至30%，因此決定加強偵查報道，近年也取得了不錯的成果，如《明報》偵查組在2018年香港報業公會的「香港最佳新聞獎」中，獨攬「最佳獨家新聞獎」冠、亞、季軍，以及「最佳新聞報道」亞軍及季軍；副刊專欄亦朝首先只在《明報》刊登的方向邁進。

偵查到客戶頭上 從不干涉

一旦《明報》偵查報道牽涉的對象，同時是《明報》的廣告客戶時，身為經營者如何看待兩者之間的角力？張裘昌強調，記者必須堅持新聞操守，他從來沒有要求編輯部不准報道廣告客戶的負面新聞，「We never gave such instruction. I think it is more a balancing excercise（我們從來沒有給予那些指示，我更相信是如何去平衡及取捨）」。他又說，「《明報》跟市場上其他報章不同，我們較着重政策議題及維護公義。」

張裘昌認為，媒體是很難經營的行業，一方面需要廣告客戶支持，在近年困難的環境下更甚，另一方面作為新聞機構要報道涉及大集團大商家的負面新聞。香港商家相比其他地方，算是較能接受負面新聞及批評。近兩三年經營環境縱有壓力，但不會放棄質量，反而要盡力維持一向的水平，繼續做好讀者對《明報》的要求。

那讀者眼中的《明報》是怎樣？他說《明報》讀者的水準很高，要求《明報》處理新聞要持平，向讀者展示不同陣營的說法，「我們不會過分傾左或傾右，要維持在時鐘上11時至1時之間便最好」。

常言道新聞是「teamwork（分工合作）」，張裘昌稱其實這不單適用在編採流程，如果有好的內容，但發行做得不好，報道最後也沒有人看，所以做報紙一定是大家合作，共同努力的成果。

當記者不止要採訪，更要拍攝，並要在瞬間消化新聞內容撰寫即時新聞。在集團業務上，客戶對集團的要求亦愈來愈高。以往《明報》只是出版報章，張裘昌指出，現時客戶期望「一站式服務」，要求以相同價錢在不同平台宣傳：報章、facebook、網站及拍片等，甚至要求一個完整的宣傳方案。他笑言，集團的拍攝團隊水準很高，質素媲美專業廣告。

張裘昌稱，現在最新發展一定是5G，這不單止是速度，而是不同裝置只需要一個「click」便可以連接。他承認集團這幾年在數碼發展上是「追落後」，他解釋有很多新嘗試並非不想做，而是可能6個月後「世界又不同了」，市場不斷在變化，「在互聯網世界，你不能作很長遠的工作計劃，因為轉變得太快，我們要因應需要及時勢改變」。集團重要的賣點依然是《明報》這份報章。他說很多客戶亦不懂得如何回應數碼化，即使經過一陣子摸索，很多客戶仍不會放棄在報章登廣告。

快將60歲的張裘昌笑言，自小以英文為母語，20多年前來港工作才開始學中文，《明報》是一份中文報章，但最遺憾是無法學好中文。他覺得與香港同事合作很愉快，工作效率高，希望做好成績，與同事、股東及老闆分享成果。

（明報60周年專輯）