港聞

港聞二

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求真如一 是期許，也是承諾

【明報專訊】今日《明報》60歲了。歡迎大家聚首一堂，見證一個新聞事業的歷史盛會。

過去60年，中國和香港的發展，都經歷了翻天覆地變化，《明報》親歷整個過程，在所有「明報人」共同努力之下，成就了今日的《明報》。一家在香港以至華人社會都得到尊重的報紙。

心繫國家民族

報格剛正不阿

查良鏞先生創刊《明報》之時，新中國成立10年，當時百廢待興，《明報》利用香港的獨特環境，就國家大政方針坦率建言，雖然惹來反擊，仍然堅持立場，為國家發展而謀，以同胞福祉為念而繼續發聲。回顧60年歷程，《明報》對中國發展的善意和建設性批評，證明基本正確，見證了中國取得奇蹟般成就的同時，也成就了《明報》剛正不阿的報格，建立了公信力和影響力。

我們的榮譽主席、丹斯里張曉卿爵士在1990年代領導《明報》，時值台灣陷於統獨困擾之際，他明確表示《明報》永遠站在中華民族立場，反對台獨和各種分離主義，維護中國主權統一，同時主張和平解決紛爭，避免兩岸關係惡化。當年他的宣示，必然繼續是《明報》的堅持。

10年前，丹斯里張曉卿爵士認為政治經濟建設，只能使一個國家強大，文化建設卻可以使一個國家偉大。他提出「在全球化格局中，中國能夠為自己樹立起什麼樣的品牌和輸出什麼樣的價值？」現在中國已經成為第二大經濟體，時代在呼喚文化中國破繭而出，他這個期望，將會是《明報》的奮鬥目標。

求真一以貫之

公信力獲肯定

《明報》在香港和華人社會獲得肯定，關鍵在於「資訊求真、意見包容」。我相信《明報》同仁不會迷失在讚賞之中，會視過去的榮光為動力，鞭策着我們繼續辦好報紙，服務社群。《明報》60周年，我們提出「明報陸拾，求真如一」口號，既是自我期許，也是莊嚴承諾。

國家香港轉變

明報積極應對

《明報》將繼續發揮監察和建言職能，促使國家在富強、自由、民主、法治國度的道路上，走得更加平順。「一帶一路」倡議可以強化中國在國際社會的軟實力，使之行穩致遠，《明報》當然不會缺席。

至於香港是《明報》的家，《明報》當然會為香港經濟繁榮和社會穩定，盡一己之力。

《明報》在國家和香港事務發揮作用，前提是堅持獨立辦報，不依附權勢，「是其是、非其非」。就此，《明報》同仁固然要保持「要在權力面前說真話」的勇氣；權力當局也需要體認《明報》作為民營報紙的角色和職能。

轉戰數碼平台

明報精神不變

展望可預見未來，對《明報》的挑戰是數碼革命衝擊傳統媒體，雖然數碼平台聚攏了大量網民訪客，但是仍未探索出一個可以持續的商業模式。無論如何，數碼媒體是現實存在，傳統媒體在競爭中無法戰勝它，唯一辦法是加入它。10年前，《明報》已經提出「報網一體」，今後我們會維持《明報》可持續營運的同時，投放更多資源在數碼媒體，以應對總體趨勢。

《明報》在數碼平台的形態，尚待摸索，不過，無論傳遞手段怎樣轉變，唯一不變是新世代看到的《明報》，與他們的先祖輩一樣，看到的都是「獨立客觀、公正持平、善意親和」的《明報》。這是保證，也是承諾。

（明報60周年專輯）

相關字詞﹕明報520 明報60周年

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