加徵關稅有危有機 填補銀行批款缺口

不一刀切減貸 按實質數據處理

孫慧來表示，不少傳統金融機構經常對這些風險過度反應，銀行為加強風險管理，如客戶業務與美國進出口有關，連中型企業也有可能被銀行削減貸款額甚至拒絕貸款，FundPark便有機會填補融資缺口，他們不會一刀切減少貸款，而是按個別公司的實質數據處理。對於信貸質素影響，孫稱他們會動態收集借貸人的數據管理風險，而公司的信貸和風險主管有20年行內經驗。

孫慧來認為，貿易戰會影響市場氣氛，對中美之間的貿易額則有實際影響，不過受影響的公司亦有準備應對措施，例如增加在其他市場採購和生產，關稅未必是一個長期措施。

擬進軍東南亞 賣信貸風險技術

去年7月美國開始對中國進口貨品加徵關稅，去年第四季和今年第一季本港貨品總額按年分別下跌0.2%和4.2%，孫慧來稱暫未感到對該行新客戶數字和現有客戶貸款增長有影響。就整體市場而言，早在貿易戰前已見客戶採購來源由中國轉至東南亞，貿戰增加客戶向東南亞探索。另外，貨品銷往美國的客戶應收帳融資亦有減少。FundPark已在台灣設辦公室，下一步會發展東南亞市場。

FundPark至今做了3輪融資，獲得的投資額累計8位數港元，投資者除香港外，亦有來自台灣和東南亞。至於公司未來發展，孫慧來說現時會主要集中供應鏈相關的融資，不排除會發展其他中小企貸款產品。另外，不少機構希望購買該行信貸風險的技術，他說如果買家在不同地方經營，或並非從事信貸行業，未來亦會考慮向他們出售技術。