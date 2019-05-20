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看發票訂單 平台推中小企大額貸款 融資額可達千萬 數工作天可批

【明報專訊】融資一向是本港中小企面對的難題，有網上融資平台針對市場，連結借貸雙方做應收帳和訂單融資。近年銀行針對中小企和初創企業推出相關貸款，不過網上融資平台FundPark聯合創辦人兼首席執行官孫慧來指出，銀行較專注小額的貸款，該行則注重審核貿易生意本身的資料，例如發票和訂單，因此可提供金額較大的貸款，向客戶提供的融資額可達1000萬元。

明報記者 歐陽偉昉

孫慧來表示，中小企一向較難從銀行獲得貸款，除了中小企貸款利潤有限但監察成本不低，銀行在資本運用上亦有其考量，而且信貸審查亦較注重中小企的有形資產。他說，FundPark審核着重交易發票等資料，除可提供較大額貸款外，亦可更快審批。一般銀行按金額和買家需要1至6個月審批，FundPark只需數個工作天，未來推出新服務後可以再縮短。

針對供應鏈 融資額年增11倍

近年有財務公司應用金融科技主打中小企貸款，孫慧來稱即使是網上貸款公司亦各有主要針對的市場，例如現金貸款、營運貸款，而FundPark擁有的技術則集中於供應鏈相關的融資。他說，全球貿易交易更頻繁，中小企需要給買家更長的收款周期，應收帳趨勢有所上升。該行去年12月的融資額比去年1月份增長11倍，全年融資額則有9位數字的美元。

第三方資訊評估 為信貸投保

信貸審批和風險控制影響資產質素和往後利息定價，如何審批對貸款者是重要的問題。孫慧來表示，他們的風險控制模型建基於考慮資料的來源、認證和分析。除了公司提交的資料外，亦會從第三方取得資訊，例如接合雲端帳戶系統接入開放程式界面（API）監察客戶財務數據，可以動態地了解客戶狀况。中小企可為其應收帳款購買保險，提高審核的評分，FundPark也有為其信貸向多間大型保險機構投保。

60風險因素評估 至今零壞帳

孫慧來說，他們會考慮與貸款者、其貿易客戶，以至整個供應鏈相關的60個風險因素，例如中小企客戶是否拖欠其他供應商等。自2017年初平台正式上線以來，未曾有壞帳出現，寬限期過後未能還款的佔比亦低於1%。

貸款期兩個月 流動性高低風險

FundPark作為融資平台，不會持有用作貸款的資金，而是另有資金方提供，平台負責審批和釐定利率，向雙方收費。孫慧來說，資金方多為資產管理公司，目前已承諾可向FundPark提供用作貸款的金額有10億港元，當中有不少是主動與FundPark合作，基金同意FundPark的貸款定價方法，按自己風險回報要求借出貸款。因為應收帳貸款到期時間短，該行的貸款期平均只有兩個月，即同一筆資金每年可借出6次，這類融資的流動性高、風險低，也有一定回報，因此對資產管理機構有一定吸引力，預計未來兩年貸款的資金池可以「幾何式」上升。

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