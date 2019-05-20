封從德：香港是中國民主燈塔不滅 問候朱耀明「港愈來愈艱難」

明報記者 李以莊 台北報道

封從德由清場到逃亡的過程，重要時刻都和香港有關。

到港被拒收留 轉往中大

6月4日，凌晨4時，封從德在北京學運指揮部，諮詢過群眾意見後，宣布退場，「那時候，潘毅（當時北上聲援的中大學生）就在我那邊（指揮部），她是我們香港很要好的朋友」，然而軍隊開槍，此後，封從德和妻子柴玲逃亡，「細節不能講太多，協助我們的還有百多人在國內」。封從德說，6月8日到達武漢以後，聽到不少有關死亡數字的傳言，數字每每上千上萬，「非常誇張」，他和柴玲決定，要把真實的情况告知國外，便錄下了「我是柴玲……我還活着」的錄影帶，並複製30份，着武漢大學學生在市中心派發：「見到外國人、香港人就塞，叫他們帶到國外。」其中一份，在當時大學生蔡崇國手中，「他偷渡到香港後，送到電視台發布」。這影帶數天後發布，結果震驚全球，也牽連幫忙的學生李海濤被捕， 封、柴二人更須盡快離國。

扮警察赴香港機場奔法國

後來，用封從德說法，「自己偷渡到香港」，先到九龍找一個已事先聯絡好的人，但對方說自己家族「1949年前是地主，害怕1997回歸被清算」，拒絕收留。封從德說，他和柴玲及同行友人後來到了中大，中大學生替他聯絡教協的張文光，岑建勳、朱耀明等前來確認身分，柴玲及封從德便在中大附近暫居。

曾在時任總書記趙紫陽領導的「政治改革辦公室」工作的嚴家祺，透露自己離港經歷，是「打扮成警察出境」，封從德一聽也笑：「原來嚴老師也是這樣！」1990年10月，港英政府把封從德等3人打扮成警察，開車送到機場過境，後來上了飛機，法國領事才現身，他們飛抵巴黎。

「六四明星媒體打造 無人跟隨」

往後封從德創立網站「六四檔案」，期望保留歷史，再作反思：「六四後，只有被媒體打造的明星、所謂的學運領袖，他們背後沒有人跟隨 。」封從德說當時在廣場上的真正領袖，如今年4月過身的糾察隊總指揮張健等，都沒被列入通緝名單，「北京就是把很多關鍵人物都不放在名單裏，要把他們消音，得不到外界支持」。

他認為當年的民運是眾多民眾組成、參與，「就像支聯會在香港每年有十幾萬人支持」。兩年前居於美國的他曾與朱耀明見面，至今封從德知道對方在「佔中案」罪成獲緩刑：「替我好好問候朱牧師，我們都很擔心他。」他亦一直關注香港情况：「香港形勢愈來愈艱難……我們（在學運）呼吸了幾個星期的自由，想要爭取更多，但香港人多年來呼吸着自由空氣，一定拼死捍衛，香港是中國民主燈塔，不會熄滅的。」