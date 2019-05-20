羅致光料單程證需求減 張建宗：認真探索引外勞

跨境婚姻港女陸男配佔三成

羅致光稱，近年本港女性與內地男性結婚的比例屢升，以在港註冊的婚姻計算，2017年跨境婚姻中，三成是本港女性與內地男性結婚。另由於愈來愈多家庭選擇於內地團聚，特別是香港妻子到內地與丈夫團聚，加上近期香港居民領取內地居住證的安排，料會大減到港家庭團聚的個案，單程證需求將逐步減少，有可能令香港於2043年前出現人口減少。

人口減少外，張建宗引述的「2027年人力資源推算」調查結果顯示，2027年各級教育程度人力均會出現短缺。初中及以下程度人力短缺達7.65萬人，學士程度人力將欠5.09萬人，唯獨研究院程度人力多出1.63萬人；而整體人力資源將欠16.97萬勞動人口 。

研究院程度人力多1.6萬人

張建宗表示，長期人力短缺或拖慢經濟發展，需做好人力規劃，避免技能錯配。他稱婦女、少數族裔、新來港人士、殘疾人士，以至有意重投就業市場的退休人士，都是本港重要人力資源，就業潛力不容忽視，對於補足本地勞動力「一個都不能少」。

為釋放婦女勞動力，張建宗說，政府透過加強幼兒照顧服務、增加法定產假、完善家庭友善政策等，協助有意就業的婦女同時兼顧家庭及工作，考慮重新投入勞動市場；亦會繼續強化職業教育、推動行業與學界加強合作培訓人才、促進學校推動生涯規劃，及推動就業實習計劃等；亦會適度針對人手嚴重不足的行業，認真探索在香港以外地方引入人力。

中大全球經濟及金融研究所常務所長莊太量認為，酌量開放勞動力市場是必須，否則本港經濟增長會隨勞動力萎縮而減少。他亦承認，香港的碩士及博士人才過剩，亦不重視高等教育人才。本地從事研究機會少，碩士及博士的待遇亦不會隨學歷增加，質疑「是否需要培訓這麼多碩士及博士」。