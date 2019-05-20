動保遊行促虐畜囚10年

遊行隊伍在昨午2時半，由中環遮打花園出發到政府總部，訴求包括立法檢討全面保障動物權益、要求政府立即「以絕育代替撲殺」動物、成立動物警察等。

發起人稱人數超乎想像

大會派發紅絲帶予參加者綁在手腕，大會說「紅色」代表受虐動物流下的血，以喚醒公眾不要遺忘動物權益，有參加者高舉「要求『嚴懲』執法」等標語，高呼「虐待動物監禁10年」、「誓爭動物福利法」等口號。發起遊行團體、「非牟利獸醫服務協會」主席麥志豪說，近來一連串事件，如今個月屯門虐唐狗案、誤乘貨船抵港的泰國小狗被漁護署人道毁滅的爭議，激發市民「企出來」向政府說動物權益「絕非可有可無」，麥志豪批評現時修例方案未涵蓋表演動物、野豬等，「牠們一樣要受到保護及關注」。

團體：動物權益非可有可無

昨日天文台一度錄得32.3℃高溫，不少參加者出動「降溫法寶」如風扇、涼墊為寵物消暑，何小姐及劉小姐帶同愛犬參加遊行，二人對本月發生的屯門虐狗案感憤怒，認為政府應嚴懲這類個案。本月屯門公園內一隻兩歲唐狗女身體嚴重受傷包括雙耳被剪去，傷口淌血，疑遭殘酷虐待，警方事後拘捕一名領養該狗女的32歲姓曾男子。

遊行者轟政府「唔踢唔郁」

而貓主Nicole及Loise則帶同印有寵物照的紙牌遊行，她們說是首次參加動物保護遊行，批評政府遲遲未就動物權益立例「唔踢唔郁」，因此「幾熱都好都要出來發聲」。