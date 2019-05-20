屠房復運作 肉檔料內地豬貴一成 拍賣價較以往貴逾倍

食物環境衛生署網頁顯示，昨有1939隻本地活豬及960隻內地豬供應。連同前日運送至荃灣屠房的520隻本地活豬，如全部被屠宰，預料今日有約3400隻本地及內地豬應市。香港禽畜業聯會副主席林榮源預料，本地豬出貨價會較以往高一成至約每擔1900元。

昨內地活豬拍賣價由每擔2050元至3349元不等，平均每擔2653元。對比上水屠房停業前一日（5月10日）的活豬平均每擔1242元，昨日的平均價高1.1倍。香港豬肉行總商會理事長許偉堅形容拍賣價「很參差」，但估計豬肉檔會「貴買平賣」，挽回市民信心。

大成街街市枱商協會主席許志權預料，新鮮豬肉檔的內地活豬售價會加價一成，由每斤45元增加至約50元，相信供應量穩定後價格會回落。

收豬不宰 荃灣屠房：政府誤解

荃灣屠房一度在欠解釋下持續停業，即使屠房前日接收520隻本地活豬亦不屠宰。許偉堅昨出席港台節目《城市論壇》時表示，政府與業界溝通有問題，政府誤解「今晚有豬來，應該明天就屠宰完可供應」，他指屠房停業多日，累積大批豬，涉及人手及運輸安排。

立法會食物安全及環境衛生事務委員會委員黃碧雲表示，荃灣屠房既不能在上水屠房停業時充當「後備」角色，亦做不到本地及內地活豬分流，建議政府收回荃灣屠房牌照，並檢討懲罰細則。

黃碧雲促收回荃灣屠房牌照

政府早前去信荃灣屠房了解停業原因，荃灣屠房以清潔消毒為由解釋。漁農界立法會議員何俊賢認為，原因「是真是假，內裏人才知道」，荃灣屠房能否早於上水屠房恢復運作，涉及商業考慮，但「這些原因全部在枱底下面」，建議政府建立平台予業界溝通。

對於被指與業界溝通有問題，署理食物及衛生局長徐德義指政府沒有直接參與，主要是買手與屠房營運者溝通。