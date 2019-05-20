「禁忌」不如所想 教科書增六四篇幅

未提坦克清場 新增事因傷亡

本報對比現代教育研究社（現代）、齡記和香港教育圖書公司（教圖）2009年及2014或2017出版的中五級中史教科書，發現新版有關六四篇幅均有增多，如齡記新版於事件經過與影響中，新增時任蘇聯領導人訪華的因素、 教圖亦由舊版形容六四是「政治風波」、只有一少段提及六四，到新版增加事件原因、始末等。

另外，齡記於舊版未有提及傷亡，新版加入「造成部分學生及群眾傷亡」；現代舊版及新版分別於附註及資料延伸提及傷亡，並引用公安部或其他書本數字補充；教圖新舊版都無提傷亡（見表）。3間出版社截稿前沒有回覆查詢。

考試涉六四 教師：會另備資料

資深中史科教師陳仁啟估計，出版社最初擔心六四是禁忌，故「盡量想淡化」，但後來留意到社會環境，如每年都有維園燭光晚會，遂增加篇幅及改變字詞。他又稱，改革開放為熱門考試題目，六四是當中不可忽略的內容，亦對當代中國史及香港史重要，「有時問到改革開放題目，學生對六四要有一定理解，不然會不懂答」，故教科書增加六四篇幅。他說，教科書用字相對溫和，「有經驗老師不會只依靠教科書」，會為學生提供額外資料，如有坦克車、開槍等情况。陳仁啟擔心，隨中央收緊對港控制，教科書之後或會倒退。

嶺南大學歷史系教授劉智鵬稱，離歷史愈遠，會發掘到更多資料。他又估計，隨着事件有更多討論，教科書作者對事件理解會更多。