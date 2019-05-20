偕學生赴晚會 教師憂投訴

田方澤：憂慮來自政治環境

田方澤說，近年不同團體、政界人都關注學校政治立場，如雨傘運動期間，外界批評有教師或學校不中立。故當談及六四此類較敏感議題時，教師會有憂慮，如帶學生作有關六四參觀活動時，「出通告會擔心家長投訴、或學校不喜歡」。他聽過有較明確政治取態、敢言的教師收過匿名投訴信，有個案是教師被指擅自帶學生到六四晚會，但事實並沒有做過，「這些其實對教師都是一種壓力」。

他感覺，近年較少教師帶學生到維園參加燭光晚會。除因政治環境，也因現時不少學校6月是考試月份，教師較難安排活動，加上現今教師帶學生作課外活動，要經過較繁複的程序。

田方澤又說，因很多不同原因，包括事隔太遠，新一代學生對六四的關注減少，「學生不算好好奇，或不會很有興趣去了解這件事」。不過，他認為現今學生有更多渠道、更容易去了解六四，如昔日未有的facebook等平台。而不少熱心教師仍然「默默地低調去做」，亦令各界對六四的感情和看法更加多元化。