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繼續講繼續教 不讓歷史隱沒 中史教師：六四傘運一脈相承

【明報專訊】北京學生絕食、軍隊開槍等情况，30年前已為人師表的陳國培透過電視機看着，當年他一直關注民運，1989年5月20日，本港8號風球下的大遊行他有參與，當時亦在任教的學校發起反對李鵬的簽名行動，並將信件交到新華社。陳國培任教中史，每年都會在課堂教授六四事件，「任何歷史事件都是，沒有人去講，沒有人再重新建構，那件事就會慢慢隱沒」。

六四意義不能避 拒偏頗教材

陳國培任中史科教師逾30年，每年課堂都會教六四，「這件事是很實在存在，發生了」。若能配合學校安排，他會在周會播片、用自製的簡報向全校學生講述此事，有時亦會由其他老師分享。陳國培形容，八九民運是最大規模、最震撼，由學生和人民自發去追尋社會及政治架構改變，甚至影響外國的共產政權，「於整個新中國近代史發展上，（六四）是不能迴避」。

經歷過六四，陳國培不會採用內容偏頗的教科書，「有些立場應堅持，有些事應要清楚說明」。任教多年，他從不要求學生跟從自己對六四的看法，只希望客觀呈現事件因由、過程及後果，引發學生思考，如事件為國家發展帶來好或壞處等。

事隔30年，陳國培認為昔日學生對事件的投入感較強，「隨着時間慢慢長了，（新一代）學生的成長已離開了六四事件，本身有一段距離」。他覺得要令學生明白事件在近代中國發展的地位，現時或有學生覺得六四事不關己，但於陳國培眼中，事件都是一脈相承，就如1919年五四運動、1989年六四事件，甚至2014年本港的雨傘運動，皆是年輕人對國家或地方政府未來改變的渴望。他認為重點是學生能否找出脈絡，並將歷史事件與日常連上關係。

以往會與學生同赴晚會

「任何歷史事件都是，沒有人去講，沒有人再重新建構，那件事就會慢慢隱沒。」29年來的6月4日，陳國培都會到維園點起燭光。20多年前共同經歷六四，彼此懷有同樣感受，陳國培以往會與學生一同前赴晚會。後因學生沒有親身經歷，陳國培轉為只解釋燭光晚會的內容及其背景，由學生自行決定是否參與。

另一中史科教師方耀輝說，若課堂進度許可，會花半堂和學生講解六四，有時亦會把握不同機會讓學生知道，如今年是五四運動100周年，亦可順帶提及六四，以免學生將史事混淆。他認為，學生要知道各種歷史大事，老師提供客觀事實讓學生自行判斷。他稱高中沒有修讀中史的學生，只得初中三年接觸歷史，若不提某時段的事件，學生可能一輩子都不會知道。

明報記者 陳嘉詠

相關字詞﹕六四30年

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