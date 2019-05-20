林鄭籲多報道灣區創業故事

首屆粵港澳大灣區媒體峰會名義上由三地傳媒主辦，即南方報業傳媒集團、香港大公文匯傳媒集團和澳門日報社，出席領導人規格甚高，包括中共中央宣傳部長黃坤明、廣東省委書記李希、廣東省長馬興瑞等；特首林鄭月娥、香港中聯辦主任王志民、澳門中聯辦主任傅自應亦有出席。香港各大傳媒機構高層亦有參與。

林太致辭時說，三地政府應用好不同的資訊發放渠道，讓市民感受到大灣區機遇，積極參與建設，傳媒可透過多媒體快捷發布大灣區信息，建立專題研究，深入客觀採訪，邀專家分析評論，提供政府與專家學者、企業、市民的互動平台，採訪在灣區生活創業故事，鼓勵更多港澳青年走進大灣區追夢。

她強調，傳媒有監督政府、提出社會問題的天職，「只要是客觀、持平、講事實，我們都是認同的，因為持續改善、精益求精也是建設一流灣區的必經之路」。

中宣部長：一流灣區須一流媒體

黃坤明在峰會發言稱，只要努力奮鬥，粵港澳大灣區不僅是「一流灣區」之一，更完全可建成「第一灣區」，傳媒參與者、貢獻者角色不可替代，又說傳媒社會責任、使命擔當非常重要，「建設一流灣區必須有一流媒體，媒體是高水平、有品位的」，應積極建言獻策，為大灣區居民提供優質資訊服務。

峰會最後發表倡議書，將堅守新聞媒體的職業倫理和社會責任，堅持真實、客觀、公正、公平記錄和報道，「傳播好大灣區聲音，講好大灣區故事」。

明報記者 林迎 廣州報道