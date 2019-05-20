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葉劉：中央表態修例 建制全「歸隊」

【明報專訊】中聯辦上周五（17日）與一眾港區人大代表、全國政協開會，其間表態支持修訂《逃犯條例》。行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀昨日表示，中央表態定會令建制派有懷疑的人歸隊，「對於政府通過修例當然有幫助」。

內會主席李慧琼上周五稱，要認真考慮是否終止法案委員會運作，若議員有意見，可於明日下午5時前書面提出。李慧琼昨表示，若議員能達成共識，不一定要投票；但若無法達成共識，相信最後都是以表決形式決定。她強調即使議員支持直上大會，亦不等於支持政府所提草案，議員仍可向政府法案提出修訂。

葉太：不看上街人數 泛民：不吸教訓

葉太昨在無綫《講清講楚》表示，中央表態令有疑慮的建制派歸隊，「你看最近姓田（指自由黨田北俊）的都說會歸隊，應該所有建制派都會支持」。她稱香港是多元、開放社會，所有問題都會面對分化，若要令社會平靜，應是愈快通過愈好，令市民看到無事發生。

葉太稱經過今次市民激烈反對，可作為日後推動23條立法的參考。她認為政府決策不應看人數，否則以此標準會非常危險，擔心導致反對團體未來不斷「谷人上街」，造成社會不穩。對此，公民黨黨魁楊岳橋表示，葉太作為前保安局長，卻未有從2003年推動23條立法的經驗得到教訓，「由她口中說人數不重要，更是諷刺」，質疑葉太言論是否鼓勵政府與民為敵，「當全世界都說不要做（修例），都要將香港的國際聲譽推向懸崖？」

全國人大常委譚耀宗說，直上大會符合《議事規則》，亦為「沒有辦法的辦法」，即使直上大會，亦會有很多時間發表意見。他稱泛民議員要撫心自問，「造成此局面的出現，責任在他們身上」。

財政司長陳茂波昨在網誌提及修例，稱近期社會、商界對修例提出不少質疑，部分是因不了解，政府正加強解說工作。他強調若社會上仍有建設性、可行、不違反修例目的之建議，政府會審慎考慮。他希望社會理解，修例目的是讓犯嚴重罪行的逃犯，不能匿藏在港逃避應負刑責，「讓香港這個『安全城市』更為安全」。

相關字詞﹕議事規則 23條立法 中聯辦 楊岳橋 保安局 陳茂波 葉劉淑儀 逃犯條例

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