政府料業界需增370全職護士

倡增護理員住客比例 日間比例延長

據社署數字，截至去年底，本港99%安老院或42%殘疾人士院舍屬高度照顧院舍，供健康欠佳、身體機能喪失或衰退、起居需照顧但不需高度專業醫療或護理的院友入住。據悉，小組建議高度照顧院舍每天日間需最少一名護士當值8小時，同時需有最少一名保健員當值，該保健員可由另一護士替代當值。護理員與住客1比20的日間人手比例由8小時增至10小時；晚間及通宵共14小時當值時段，人手比例由1比60升至1比40。另每日院舍有保健員或護士當值的時數由11小時增至13小時。

859間高度照顧院舍中，私院佔559間，據悉其中約300間現無聘用護士，政府粗略估算，計及替假人手在內，若要符合修例後人手要求，需增聘370名全職護士。

護理員料需增580 保健員310

另假設約410間屬高度照顧的私營非買位院舍現只僱用符合法定要求的護理人手，修例後理論上需最少增聘約580名全職護理員和310名全職保健員。

業界促設過渡期 護協關注怎吸入行

社署檢視院舍實務守則及法例工作小組委員、香港安老服務協會主席李輝認為，政府估算已很保守，相信護士供應不足以應付，院舍難與公立醫院競爭，憂業界聘請不到護士，「被迫墮入法網」，促請政府設過渡期處理。

另一委員、立法會議員張超雄相信，隨着修例，院舍質素提升，會吸引護士到院舍工作，對此不感悲觀。

香港護士協會主席李國麟指出，院舍對護士不吸引，關注院舍如何吸引人手，如有否設晉升階梯，另認為需制訂護理質素標準。他說，現時護士短缺，政府長遠需檢視人力規劃，「不是講完就算，無人又點做？」