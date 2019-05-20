壓力大福利遜公院 私營嘆護士難請

有護士難抵壓力寧轉兼職

康福護老中心有限公司在大角嘴及屯門分別有一間政府買位的私營安老院及一間私營安老院。院長鄒錚說，其買位院舍每日需3名護士，目前聘有一名全職及八九名兼職護士，負責執藥、派藥、跟進院友身體情况、監察個人照顧計劃等。另一私院則無聘用護士。

鄒錚說，為長者提供護理服務，最好有全職護士長期跟進，但院舍聘請全職護士有很大困難，因工作壓力及環境不討好，且薪酬水平及假期等福利不及公立醫院。不少護士只願當兼職，過往其院舍有全職護士抵不住工作壓力，轉為兼職。

鄒錚認同增加法定人手有助提升照顧質素，但現實是「想請也請不到（護士）」，「即使政策原意是好，政府都要先確保市場有足夠人手」，否則業界只會「被迫犯法」。她擔憂有院舍或為免墮法網，未來無奈要聘用質素較差護士，影響護理質素。她認為政府需加強安老業人手培訓，改變行業形象，長遠才能吸引人入行。