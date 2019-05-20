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社署小組19建議 擬提高法定人手 院舍用藥、約束、私隱倡立法管

【明報專訊】經歷近兩年討論，社會福利署「檢視院舍實務守則及法例工作小組」完成草擬工作報告，本周五將開會討論。小組提出的19項建議涵蓋提高法定最低人手及人均面積要求等，據悉最新估算顯示，修例後業界需最少增加370個全職護士。以往院舍處理藥物、使用約束及保障私隱只受實務守則規管，小組建議納入法例並設罰則，加強保障院友。

明報記者 陳柔雅

工作小組本周五開會討論工作報告，料聽取委員意見後作最後修訂，再提交勞福局，其後展開諮詢。逾百頁的報告提出19項建議，涵蓋法定最低人手要求、人均樓面面積、持牌人規定、罪行及罰則等，部分涉及修訂《安老院條例》及《殘疾人士院舍條例》，其中《安老院條例》已逾20年無檢討。

現屬指引 違規發警告糾正

現時《安老院實務守則》及《殘疾人士院舍務守則》為處理藥物、使用約束及保障私隱提供指引，若院舍違規，社署可發勸喻、警告或書面糾正。據悉，為加強保障缺乏保護能力的院友，小組建議將此3項要求納入法例並設罰則，包括規定院舍需妥善處理藥物，嚴格按照醫生處方協助住客用藥；取得醫生和家人同意後方可使用約束，需定期評估及遵從程序，確保安全地使用最低程度約束；採適當措施保障住客私隱。小組亦建議提高其他罪行罰則，包括無牌經營院舍最高罰款由10萬元增至100萬元。

高照顧院舍 需1護士當值8小時

提高法定人手方面，小組建議高度照顧院舍每天日間有最少一名護士當值8小時，晚間及通宵護理員與住客人手比例由1比60提升至1比40，據悉政府估算修例後業界需最少增聘370個全職護士（見另稿）。

人均面積6.5米增至9.5 8年寬限

過往爭拗最激烈的人均面積，小組建議高度照顧院舍住客法定最低人均面積由6.5平方米增至9.5平方米，中度及低度照顧院舍增至8平方米，生效期起設8年寬限期。據悉政府於寬限期結束時會再探討上調中度及低度照顧院舍人均面積，若寬限期前達至8平方米目標，可提早檢討。

業界稱衝擊 張超雄：遠未達合理

代表私院的小組委員、香港安老服務協會主席李輝相信，建議有助提升院舍質素，但提高法定人手及人均面積要求是私院兩大難題，料對業界造成衝擊。小組委員、立法會議員張超雄表示，因申訴署揭示法例漏洞，政府才將上述護理照顧行為納入法例規管，相信有助保護院友。他認為今次「比小修小補好一點」，但仍感失望，遠未能將標準提升至合理水平，也相信需至少3至5年才完成立法。

相關字詞﹕殘疾人士院舍 安老院舍 社會福利署

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